Moldova lên án vụ UAV rơi, phát nổ gần biên giới Ukraine

Tổng thống Moldova Maia Sandu ngày 10/8 lên án vụ một UAV rơi và phát nổ tại làng Crocmaz, gần biên giới Ukraine, cho rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine đang trực tiếp đe dọa an ninh nước này.

Tổng thống Moldova Maia Sandu lên án vụ một máy bay không người lái (UAV) rơi và phát nổ gần biên giới Ukraine. Ảnh: Anadolu Agency.

Tổng thống Sandu cho rằng cuộc chiến của Nga - Ukraine đang tác động trực tiếp tới Moldova và khiến người dân nước này đối mặt với các nguy cơ an ninh.

Vụ việc xảy ra ngày 9/8, khi chiếc UAV rơi xuống Crocmaz, thuộc huyện Ștefan Vodă ở phía đông nam nước này và phát nổ, gây hỏa hoạn, làm hư hại một số cơ sở nhưng không ghi nhận thương vong. Cảnh sát Moldova cho biết qua đánh giá ban đầu, thiết bị này có thể thuộc loại UAV có đặc điểm giống tên lửa.

Crocmaz nằm gần biên giới Ukraine và khu vực Odessa. Vụ UAV rơi xảy ra cùng ngày khu vực Odessa hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Nga.

Tuy nhiên, giới chức Moldova hiện vẫn đang điều tra để xác định chính xác loại UAV, nguồn gốc và đường bay của thiết bị. Nhà chức trách cho biết chưa phát hiện thêm UAV nào cùng loại trên lãnh thổ nước này.

Trong khi đó cùng ngày, Nga đã cảnh báo sẽ coi bất kỳ hành động khiêu khích vũ trang nào của Ukraine và Moldova nhằm vào Transnistria, vùng lãnh thổ ly khai nằm ở phía đông Moldova, giáp Ukraine là một cuộc tấn công chống lại Nga, đồng thời tuyên bố sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ công dân và lực lượng Nga đang hiện diện tại khu vực ly khai của Moldova.

Một UAV được cho là vi phạm không phận của Moldova. Ảnh:Getty.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết: “Chúng tôi đánh giá nguy cơ xảy ra các hành động khiêu khích vũ trang trực tiếp từ phía Kiev và chính quyền Moldova nhằm vào Transnistria là thấp. Song, không thể loại trừ hoàn toàn khả năng này".

Quan chức Nga cảnh báo nếu xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào Transnistria, Moskva sẽ coi đó là hành động tấn công vào Nga và sẽ đáp trả “quyết đoán và nhanh chóng”. Theo ông Galuzin, Nga sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để bảo vệ công dân nước này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Moskva và Chisinau tiếp tục xấu đi, khi Moldova thời gian gần đây nhiều lần cáo buộc Nga vi phạm không phận liên quan đến một số vụ việc máy bay không người lái.

Thu Uyên

Nguồn: UNN, TASS.