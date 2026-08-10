Điểm trúng tuyển Trường Đại học Hồng Đức năm 2026 cao nhất 27,92 điểm

Trường Đại học Hồng Đức vừa công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2026. Ngành Sư phạm Toán học có điểm trúng tuyển cao nhất với 27,92 điểm; nhiều ngành sư phạm khác có điểm chuẩn trên 26 điểm.

Điểm trúng tuyển các ngành đào tạo theo mã đăng ký HDT.

Đây là mức điểm trúng tuyển được Trường Đại học Hồng Đức công bố sau khi sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo thông báo, đối với nhóm mã đăng ký HDT, ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là Sư phạm Toán học, với 27,92 điểm.

Tiếp đến là Sư phạm Ngữ văn 27,46 điểm; Sư phạm Tiếng Anh 27,10 điểm; Sư phạm Lịch sử 27,08 điểm; Sư phạm Địa lý 26,73 điểm; Sư phạm Vật lý 26,71 điểm; Sư phạm Lịch sử - Địa lý 26,68 điểm; Sư phạm Hóa học 26,33 điểm; Giáo dục Thể chất 26,04 điểm và Sư phạm Khoa học Tự nhiên 26 điểm.

Hai ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non có điểm trúng tuyển lần lượt là 25,51 và 25,41 điểm.

Ở nhóm ngành ngoài sư phạm, Luật và Luật Kinh tế cùng có mức điểm trúng tuyển 20 điểm.

Các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh có mức điểm trúng tuyển 17,50 điểm.

Nhiều ngành đào tạo khác có mức điểm trúng tuyển 15 điểm.

Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Đối với nhóm mã đăng ký DVD, các ngành có mức điểm trúng tuyển cao gồm: Giáo dục Mầm non 25,25 điểm; Giáo dục Thể chất 23,59 điểm; Thiết kế thời trang 23,50 điểm; Sư phạm Mỹ thuật 22,75 điểm; Sư phạm Âm nhạc 22,25 điểm; Giáo dục Tiểu học 21,88 điểm; Luật và Sư phạm Tin học cùng 20 điểm.

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển tại địa chỉ https://dkxt.hdu.edu.vn/tracuuketqua. Nhà trường đồng thời gửi tin nhắn thông báo trúng tuyển qua số điện thoại và gửi giấy báo nhập học qua nhóm Zalo của khoa, ngành hoặc email của thí sinh (nếu có).

Theo kế hoạch, trước 17 giờ ngày 21/8/2026, thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đồng thời có thể thực hiện xác nhận và làm thủ tục nhập học trực tiếp tại Trường Đại học Hồng Đức.

Nhà trường tổ chức nhập học trực tuyến từ ngày 13/8 đến 17 giờ ngày 21/8/2026 trên hệ thống nhập học trực tuyến của trường.

Đối với hình thức nhập học trực tiếp, thời gian thực hiện từ ngày 17/8 đến 25/8/2026 tại hội trường lớn, Trường Đại học Hồng Đức.

Linh Hương