Chính quyền Trump thu hồi hơn 175.000 thị thực

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi hơn 175.000 thị thực của công dân nước ngoài kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng.

Mỹ thu hồi hơn 175.000 thị thực kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Ảnh: AKI Press.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/8, phần lớn các trường hợp thu hồi thị thực bắt nguồn từ việc đương sự bị cơ quan thực thi pháp luật xử lý liên quan đến các hoạt động phạm tội. Trong đó, các hành vi phổ biến dẫn tới việc hủy thị thực gồm hành hung, lái xe khi sử dụng rượu hoặc chất kích thích và các tội phạm liên quan đến ma túy.

Ngoài ra, nhà chức trách Mỹ cũng thu hồi thị thực trong các trường hợp liên quan đến ngược đãi trẻ em, gian lận và biển thủ tài sản.

Đáng chú ý, trong số các trường hợp được Bộ Ngoại giao Mỹ nêu cụ thể có hơn 100 thị thực bị hủy tại một cơ quan ngoại giao Mỹ ở Bắc Phi, liên quan đến mục đích “du lịch sinh con” nhằm để trẻ được sinh tại Mỹ và hưởng quyền công dân theo quy định hiện hành. Đây là một trong những vấn đề được chính quyền Tổng thống Trump đặc biệt chú trọng trong chính sách siết chặt nhập cư.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc thu hồi là kết quả của hoạt động rà soát liên tục nhằm bảo đảm những người được cấp thị thực tuân thủ các điều kiện đi kèm và không gây nguy hiểm cho người dân Mỹ. Cơ quan này nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục xác định và điều tra những công dân nước ngoài mà Washington cho rằng có thể đe dọa an toàn hoặc an ninh quốc gia.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Thị thực Mỹ là một đặc quyền, không phải quyền”, đồng thời khẳng định sẽ sử dụng các thẩm quyền được pháp luật cho phép để thu hồi thị thực đối với những người bị cho là lạm dụng đặc quyền này.

Động thái trên phản ánh chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump, trong đó việc kiểm soát thị thực được sử dụng như một công cụ nhằm ngăn chặn người nước ngoài bị cáo buộc vi phạm pháp luật, đe dọa an ninh hoặc lợi dụng các quy định nhập cư để vào Mỹ.

Ngọc Liên

Nguồn: Anadolu.