Nga tuyên bố sẽ có biện pháp trước việc NATO tăng hiện diện quân sự tại Phần Lan

Nga mới đây tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh trước việc NATO ngày càng tăng cường hiện diện quân sự tại Phần Lan, đồng thời cảnh báo hoạt động này có thể làm gia tăng căng thẳng và bất ổn tại khu vực Bắc Âu.

Đại sứ quán Nga tại thủ đô Helsinki Phần Lan.Ảnh: TASS.

Một nguồn tin từ Đại sứ quán Nga tại Helsinki cho biết, Moskva đã nhiều lần cảnh báo về những hệ quả mà nước này cho là nghiêm trọng từ việc NATO mở rộng hoạt động quân sự tại Phần Lan. Theo nguồn tin, Nga cho rằng các động thái của liên minh cho thấy NATO đang tiếp tục củng cố vị thế quân sự trên lãnh thổ Phần Lan và hướng tới mục tiêu đối phó với Nga.

Phần lan đóng góp lớn về khí tài quân sự khi gia nhập NATO. Ảnh: Reuters.

Theo phía Nga, những động thái của các nước đồng minh khó có thể được coi là gì khác ngoài sự khẳng định rõ ràng về cam kết của NATO trong việc tiếp tục củng cố vị thế trên lãnh thổ Phần Lan. Đồng thời tuyên bố, việc NATO tăng cường hiện diện quân sự tại Phần Lan là một yếu tố gây bất ổn, đồng thời góp phần làm xấu đi tình hình an ninh tại khu vực Bắc Âu.

Được biết, Moskva đã nhiều lần cảnh báo Helsinki về những hậu quả có thể xảy ra và cho biết Nga sẽ “buộc phải sử dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh cho chính mình”.

Tuyên bố của Đại sứ quán Nga được đưa ra trong bối cảnh NATO đang đẩy mạnh các hoạt động quân sự tại khu vực Bắc Âu. Theo NATO, từ đầu tháng 6, liên minh đã triển khai các hoạt động nhằm tăng cường khả năng phòng thủ xung quanh Phần Lan và Thụy Điển, hai quốc gia Bắc Âu mới gia nhập khối.

Tướng Mỹ Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao Lực lượng Đồng minh châu Âu của NATO, đánh giá khu vực xung quanh Phần Lan và Thụy Điển, nằm ở sườn đông bắc của liên minh, là một trong những địa bàn có ý nghĩa chiến lược quan trọng nhất.

Vị trí của hai nước càng được NATO chú ý do nằm bên Biển Baltic, khu vực có ý nghĩa đặc biệt đối với hoạt động quân sự và hàng hải của Nga, trong đó có các tuyến kết nối với Saint Petersburg và Kaliningrad.

NATO hiện cũng duy trì các lực lượng tương tự tại Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Romania và Slovakia.

Thu Uyên

Nguồn: TASS, AP

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