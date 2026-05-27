Tổng thống Iran tái khẳng định cam kết ngoại giao nhằm chấm dứt căng thẳng khu vực

Ngày 26/5, Văn phòng Tổng thống Iran dẫn tuyên bố của Tổng thống Masoud Pezeshkian tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Tehran đối với các biện pháp ngoại giao nhằm chấm dứt tình trạng căng thẳng tại khu vực Tây Á.

Trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với các nhà lãnh đạo Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Oman, Tổng thống Pezeshkian bày tỏ Iran sẵn sàng thúc đẩy một giải pháp ngoại giao phù hợp nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ và Israel, đồng thời nhấn mạnh nước này đã chứng minh được thiện chí và sự chân thành trong tiến trình đối thoại. Nhà lãnh đạo Iran cho biết các bên đang triển khai những nỗ lực nghiêm túc ở cấp độ chuyên gia để hoàn thiện dự thảo văn kiện hướng tới một thỏa thuận “toàn diện và công bằng”.

Phản hồi về các động thái của Tehran, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt chặt khối đoàn kết trong thế giới Hồi giáo, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với tiến trình đàm phán đang diễn ra. Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kỳ vọng các bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận cuối cùng và cam kết tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hoan nghênh các cuộc tham vấn hiện nay, và Quốc vương Oman Haitham bin Tariq Al Said tái khẳng định sự ủng hộ của Muscat đối với các nỗ lực đối thoại thực chất.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã kêu gọi cải tổ mạnh mẽ cấu trúc quốc phòng của nước này trong bối cảnh “đối phương đã sở hữu các công nghệ và công cụ mới”, đồng thời cho rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Vùng Vịnh đã không thể bảo đảm an ninh lâu dài cho các nước trong khu vực.

Theo nhà lãnh đạo Iran, lực lượng vũ trang Iran cần theo đuổi ưu thế công nghệ và nâng cao năng lực phòng thủ thông qua mở rộng hợp tác với các trường đại học, trung tâm khoa học và doanh nghiệp công nghệ cao trong nước. Ông Pezeshkian cũng đánh giá cao quân đội Iran vì duy trì cách tiếp cận “mang tính chuyên nghiệp”, tránh can dự vào các vấn đề chính trị và phe phái.

Tổng thống Pezeshkian khẳng định, phương thức hoạt động dựa trên lợi ích quốc gia như vậy là “tài sản quý giá” đối với Iran. Ngoài ra, ông nhận định nhiều quốc gia trong khu vực đã đi đến kết luận rằng, việc dựa vào Mỹ để đảm bảo an ninh là “không thực tế và không hiệu quả”.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, Dawn.