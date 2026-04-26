Tổng thống Iran kêu gọi tiết kiệm điện giữa sức ép an ninh và nguy cơ gián đoạn năng lượng

Ngày 25/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi người dân tiết kiệm điện trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Israel gia tăng, nhấn mạnh việc kiểm soát tiêu thụ năng lượng nhằm bảo đảm ổn định hệ thống điện quốc gia.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Tổng thống Pezeshkian cho biết hiện chưa xảy ra tình trạng thiếu điện, song khẳng định việc sử dụng năng lượng hợp lý là cần thiết. Ông kêu gọi người dân giảm tiêu thụ điện trong sinh hoạt hằng ngày, như hạn chế sử dụng thiết bị không cần thiết và tiết kiệm điện chiếu sáng.

Đề cập bối cảnh an ninh, nhà lãnh đạo Iran cho rằng các sức ép từ bên ngoài, bao gồm các biện pháp quân sự và phong tỏa, có thể nhằm gây bất ổn trong nước. Theo ông, các đối thủ của Iran đang tìm cách tác động đến hạ tầng và tâm lý xã hội, song chưa ghi nhận tình trạng mất điện tại thủ đô Tehran trong những ngày gần đây.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo khả năng tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung điện, dù chưa có động thái cụ thể nào được triển khai.

Trong thực tế, hệ thống điện của Iran đã đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm tình trạng quá tải vào các giai đoạn nhu cầu cao, đặc biệt vào mùa Hè và mùa Đông. Các yếu tố như cơ sở hạ tầng xuống cấp, thiếu đầu tư và tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế khiến nước này gặp khó khăn trong việc nâng cấp và tiếp cận công nghệ.

Trong bối cảnh đó, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khoảng 80% sản lượng điện của Iran được sản xuất từ khí tự nhiên, bên cạnh việc sử dụng dầu nhiên liệu nặng tại một số nhà máy cũ để bổ sung nguồn cung.

Giới chuyên gia nhận định, việc thúc đẩy tiết kiệm năng lượng không chỉ giúp giảm áp lực lên hệ thống điện mà còn tăng khả năng ứng phó với các rủi ro bên ngoài, trong bối cảnh tình hình khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp.

Thanh Giang

Nguồn: Inquirer, SpaceWar.