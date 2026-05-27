Ấn Độ đàm phán mua thêm tên lửa S-400 của Nga, bất chấp sức ép từ Mỹ

Nga cho biết đang tiến hành đàm phán với Ấn Độ về việc cung cấp thêm các tổ hợp tên lửa phòng không S-400, trong bối cảnh New Delhi tiếp tục thúc đẩy hiện đại hóa quân đội và tăng cường năng lực phòng thủ.

Nga đang tiến hành đàm phán với Ấn Độ về việc cung cấp thêm các tổ hợp tên lửa phòng không S-400.

Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga (FSMTC) ngày 26/5 cho biết Nga và Ấn Độ đang tiến hành các cuộc đàm phán liên quan tới việc cung cấp thêm một lô hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho New Delhi.

Phát biểu bên lề Diễn đàn An ninh Quốc tế khai mạc tại Moscow, FSMTC cho biết Ấn Độ đã bày tỏ sự quan tâm đối với các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến này.

FSMTC nêu rõ: “Nga sẵn sàng cho việc này. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành”.

Cơ quan này cũng nhận định hệ thống S-400 đã “chứng minh hiệu quả” trong cuộc xung đột quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan hồi tháng 5/2025.

Trước đó, người đứng đầu FSMTC Dmitry Shugaev cho biết hợp đồng hiện tại về cung cấp hệ thống S-400 cho Ấn Độ đang được triển khai đúng tiến độ. Ông đồng thời khẳng định Nga không loại trừ khả năng tiếp tục chuyển giao thêm các tổ hợp S-400 cho New Delhi trong tương lai.

Một số thông tin trước đó cho rằng, Ấn Độ cũng quan tâm tới hệ thống phòng không S-500 hiện đại hơn của Nga, vốn có khả năng đánh chặn các mục tiêu ở quỹ đạo tầm thấp.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết kế hoạch trên bao gồm việc mua thêm 5 tổ hợp S-400. Ảnh: financialexpress

Hồi tháng 3 vừa qua, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ (DAC) đã phê duyệt các đề xuất mua sắm quốc phòng trị giá khoảng 25 tỷ USD, bao gồm các hệ thống phòng không S-400, nhiều loại máy bay và pháo binh, trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quân đội quy mô lớn.

Trong thông báo, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết kế hoạch trên bao gồm việc mua thêm 5 tổ hợp S-400 ngoài 5 hệ thống mà New Delhi đã đặt mua từ năm 2017.

Đến nay, Nga đã bàn giao cho Ấn Độ 3 tổ hợp S-400 theo hợp đồng ký năm 2017. Tổ hợp thứ tư dự kiến được chuyển giao trước cuối tháng này và tổ hợp cuối cùng sẽ được bàn giao trước cuối năm nay.

Ngoài các hệ thống phòng không, DAC cũng phê duyệt kế hoạch mua máy bay vận tải nhằm thay thế các dòng An-32 và Il-76 có từ thời Liên Xô, cùng nhiều hệ thống pháo binh khác.

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Ấn Độ hiện là quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ năm thế giới và là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai toàn cầu, sau Ukraine.

Hơn 60% trang thiết bị quân sự của Ấn Độ có nguồn gốc từ Liên Xô trước đây hoặc Nga. Tuy nhiên, New Delhi hiện cũng đang thúc đẩy chiến lược phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa thông qua chương trình “Make in India”.

Bích Hồng