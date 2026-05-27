Kiev khẳng định mục tiêu trở thành thành viên đầy đủ của EU

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với Euronews ngày 26/5, phó Thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu và Đại Tây Dương Taras Kachka khẳng định Kiev không chấp nhận bất kỳ phương án nào thay thế cho tư cách thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời thúc giục Brussels đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine vào khối.

Ông Kachka nhấn mạnh Ukraine theo đuổi “một tiến trình gia nhập nhanh chóng, toàn diện và bình thường”, kết thúc bằng việc ký kết hiệp ước gia nhập theo Điều 49 của Hiệp ước Liên minh châu Âu. Ông Kachka nói: “Không có lựa chọn nào khác ngoài tư cách thành viên đầy đủ của EU”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz gần đây đề xuất khả năng Ukraine có thể trở thành “thành viên liên kết” của EU trước khi được kết nạp hoàn toàn. Tuy nhiên, phía Kiev cho rằng phương án này là “không thể chấp nhận được” nếu được xem như giải pháp thay thế cho tư cách thành viên chính thức.

Theo ông Kachka, Ukraine đang thúc giục EU mở toàn bộ 6 cụm đàm phán gia nhập ngay trong tháng 6, sớm hơn mốc thời gian dự kiến trước đó là tháng 7. Ông Kachka khẳng định Ukraine đã hoàn tất phần lớn công tác chuẩn bị cần thiết và cho rằng tiến trình gia nhập thực tế đã bắt đầu từ hơn một thập niên trước, khi Kiev đàm phán thỏa thuận liên kết với EU.

Trước đó, Ủy viên EU phụ trách mở rộng Marta Kos cho biết cụm đàm phán đầu tiên có thể được khởi động trong tháng 6 dưới nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của Cyprus, trong khi các cụm còn lại dự kiến được triển khai vào tháng 7.

Các cụm đàm phán tập trung vào nhiều lĩnh vực cải cách then chốt nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của EU như pháp quyền, cải cách tư pháp, quản trị nội bộ và ngân sách. Mọi quyết định cuối cùng đều cần sự nhất trí của toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU.

Một trong những trở ngại lớn đối với tiến trình gia nhập của Ukraine thời gian qua là lập trường phản đối từ Hungary. Tuy nhiên, Kiev hiện kỳ vọng tình hình sẽ thay đổi dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hungary mới Péter Magyar. Bên cạnh Hungary, Ukraine cũng nhận thức được những quan ngại từ một số quốc gia thành viên khác, trong đó có Ba Lan, đặc biệt liên quan lĩnh vực nông nghiệp.

Ông Kachka cho biết Kiev đang tiến hành tham vấn với Warsaw và nhiều nước thành viên EU khác nhằm xử lý các vấn đề nhạy cảm theo từng lĩnh vực, đồng thời nhấn mạnh hiện chưa xuất hiện dấu hiệu cho thấy các nước này muốn ngăn cản tiến trình mở đàm phán của Ukraine.

