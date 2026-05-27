Lãnh đạo Baltic và EU tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh khu vực

Các nhà lãnh đạo ba nước Baltic và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 26/5 đã nhóm họp tại thủ đô Vilnius của Litva để thảo luận về tình hình an ninh khu vực, tăng cường bảo vệ biên giới phía Đông của Liên minh châu Âu (EU) và nâng cao năng lực phòng thủ của châu Âu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Tổng thống Litva Gitanas Nauseda đã tiếp đón Tổng thống Estonia Alar Karis, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics cùng Chủ tịch EC Ursula von der Leyen trong các cuộc hội đàm cấp cao tập trung vào những thách thức an ninh mà khu vực Baltic và EU đang đối mặt.

Được biết, các bên đã thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không và chống thiết bị bay không người lái, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, thúc đẩy khả năng cơ động quân sự và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh, sự cần thiết phải củng cố an ninh dọc biên giới phía Đông của EU, đồng thời đề cập sáng kiến “Giám sát sườn phía Đông” của EU nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng phòng thủ khu vực thông qua tăng cường giám sát không phận, hiện đại hóa hệ thống chống thiết bị bay không người lái, củng cố mạng lưới phòng không và nâng cao năng lực nhận diện tình huống tại các quốc gia thành viên phía Đông.

Cuộc họp cũng đề cập tình hình xung đột tại Ukraine và nhu cầu tăng cường khả năng chống chịu của châu Âu trước các thách thức an ninh mới nổi.

Phát biểu sau hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo các vụ xâm nhập không phận bằng thiết bị bay không người lái gần đây không phải là hiện tượng đơn lẻ, đồng thời cho rằng các mối đe dọa hỗn hợp dọc biên giới phía Đông châu Âu đang gia tăng. Theo bà von der Leyen, đây là “một chiến lược có chủ đích nhằm gây bất ổn cho các xã hội dân chủ của châu Âu”. Chủ tịch EC nhấn mạnh khi các quốc gia Baltic đối mặt với sức ép an ninh, toàn bộ châu Âu cũng đang bị thử thách.

Tổng thống Litva Gitanas Nauseda cho rằng không phận Baltic hiện chưa đủ an toàn, trong khi Tổng thống Estonia Alar Karis nhấn mạnh EU cần phản ứng bình tĩnh, phối hợp và kiên quyết trước các thách thức an ninh. Trong khi đó, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics nhận định các động thái trên phản ánh khó khăn của Nga trong xung đột với Ukraine.

Minh Phương

Nguồn: Euronews, Tân Hoa Xã