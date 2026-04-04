Căng thẳng Mỹ- Iran: Tehran bắn hạ máy bay Mỹ, nỗ lực ngoại giao gặp trở ngại

Các nguồn tin từ Mỹ và Iran cho biết, đã xảy ra các sự cố liên quan đến máy bay quân sự Mỹ tại khu vực Iran và vùng Vịnh, trong đó hai máy bay bị rơi, một thành viên phi hành đoàn hiện vẫn mất tích.

Các mảnh vỡ của một chiếc máy bay phản lực Mỹ bị bắn rơi do truyền thông nhà nước Iran công bố. Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ các quan chức, một tiêm kích F-15E hai chỗ ngồi được cho là bị hỏa lực Iran bắn trúng, trong khi một máy bay A-10 trúng đạn và rơi xuống khu vực lân cận, phi công đã kịp thời thoát hiểm. Hoạt động tìm kiếm – cứu hộ đang được triển khai, song tung tích một thành viên phi hành đoàn chưa được xác định.

Phía Iran cho biết, đang rà soát khu vực nghi có máy bay rơi, trong khi các nguồn tin Mỹ cho biết, lực lượng tìm kiếm từng chịu sức ép khi hoạt động gần không phận Iran.

Phản ứng trước các diễn biến, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, việc máy bay quân sự Mỹ bị bắn hạ sẽ không ảnh hưởng đến các nỗ lực đàm phán với Iran, đồng thời nhấn mạnh tình hình hiện nay mang tính quân sự căng thẳng và nhạy cảm. Ông cũng từ chối cung cấp chi tiết về các hoạt động tìm kiếm – cứu hộ với lý do an ninh, và khẳng định sự việc không tác động đến tiến trình ngoại giao.

Các nỗ lực trung gian nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran đang gặp khó khăn. Iran được cho là đã thông báo với các bên trung gian rằng không sẵn sàng gặp quan chức Mỹ tại Islamabad trong những ngày tới. Ảnh: Anadolu Ajansı

Trong một diễn biến liên quan, các nỗ lực trung gian nhằm hạ nhiệt căng thẳng đang gặp khó khăn. Iran được cho là đã thông báo với các bên trung gian rằng không sẵn sàng gặp quan chức Mỹ tại Islamabad trong những ngày tới. Theo nguồn tin báo chí quốc tế, bất đồng về các điều khoản đàm phán là nguyên nhân chính khiến tiến trình này rơi vào bế tắc.

Hiện, chưa rõ các cuộc tiếp xúc có được nối lại hay chuyển sang kênh ngoại giao khác. Trong bối cảnh đó, một số quốc gia trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đang xem xét các địa điểm thay thế, bao gồm Doha hoặc Istanbul, nhằm thúc đẩy đối thoại.

Ở một diễn biến khác, Iran đã chỉ trích Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế vì không lên tiếng trước các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của nước này. Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) cho biết đã gửi công văn phản đối, cáo buộc IAEA “thiếu trách nhiệm” khi không phản ứng trước các vụ tấn công nhằm vào những cơ sở hạt nhân mà Tehran khẳng định phục vụ mục đích hòa bình.

Theo Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), trong tháng 3 vừa qua, nhiều cơ sở hạt nhân của Iran như Bushehr, Natanz, Khondab và Ardakan đã bị tấn công, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Minh Phương

Nguồn: CGTN, WION, AP, Tân Hoa Xã