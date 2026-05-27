Mỹ dự kiến thu hẹp đáng kể đóng góp quân sự cho NATO

Truyền thông châu Âu cho biết Mỹ đang lên kế hoạch thu hẹp đáng kể mức độ đóng góp lực lượng cho NATO, bao gồm giảm số lượng máy bay chiến đấu, tàu chiến và thiết bị quân sự triển khai trong khuôn khổ liên minh, trong bối cảnh Washington được cho là điều chỉnh ưu tiên chiến lược sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Mỹ đang lên kế hoạch thu hẹp đáng kể mức độ đóng góp lực lượng cho NATO. Ảnh: Getty Images

Theo tạp chí Der Spiegel (Đức), trích dẫn nguồn tin, Washington đã thông báo với các đối tác NATO tại châu Âu về kế hoạch giảm đóng góp quân sự cho liên minh, được trình bày trong một cuộc họp kín tại Brussels tuần trước do cố vấn cấp cao Lầu Năm Góc Alexander Velez-Green chủ trì.

Nguồn tin cho biết Mỹ dự kiến thu hẹp các cam kết trong “Mô hình Lực lượng NATO” – khuôn khổ lập kế hoạch, triển khai và quản lý lực lượng của liên minh – đồng thời đề nghị các quốc gia châu Âu tăng cường đảm nhiệm vai trò thay thế.

Theo Der Spiegel, kế hoạch cắt giảm có thể ảnh hưởng tới nhiều năng lực tác chiến, bao gồm máy bay chiến đấu, tàu chiến, thiết bị bay không người lái và máy bay tiếp nhiên liệu. Một số báo cáo cho biết Mỹ có thể giảm khoảng một phần ba số máy bay chiến đấu dành cho NATO.

Một quan chức tham gia cuộc họp được dẫn lời cho biết: “Washington sẽ giảm đáng kể các cam kết trong mô hình lực lượng NATO.”

Báo cáo cũng nêu rõ Mỹ được cho là sẽ không còn cung cấp tàu ngầm cho các nhiệm vụ của NATO, đồng thời yêu cầu các đồng minh châu Âu tự đảm bảo năng lực trinh sát bằng thiết bị bay không người lái.

Các nguồn tin cho biết phía châu Âu “không kỳ vọng” mức cắt giảm lớn như vậy và đã bị bất ngờ trước quy mô điều chỉnh từ Washington. Theo kế hoạch, các nước châu Âu sẽ phải đưa ra phương án bù đắp năng lực trước hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 tới.

Trong khi đó, phía Mỹ vẫn khẳng định tiếp tục duy trì vai trò trong các hoạt động răn đe hạt nhân tại châu Âu.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington điều chỉnh chiến lược quân sự toàn cầu, với trọng tâm ngày càng nghiêng về khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nhằm đối phó các thách thức an ninh mới.

Bích Hồng

Nguồn: TASS, RT, Der Spiegel