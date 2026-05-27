Ấn Độ, Australia thúc đẩy hợp tác thương mại và an ninh khu vực

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar và người đồng cấp Australia Penny Wong ngày 26/5 đã tiến hành hội đàm tại New Delhi, nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ Đối thoại Khung Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ-Australia lần thứ 17, ngay sau Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm Bộ tứ (Quad).

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar và người đồng cấp Australia Penny Wong. Ảnh: Ani News

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Jaishankar cho biết, các cuộc trao đổi đã phản ánh “sức mạnh và tầm ảnh hưởng rộng lớn” của quan hệ Ấn Độ-Australia trong bối cảnh hai nước đang mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực then chốt.

Hai bên rà soát hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, quốc phòng, an ninh hàng hải, công nghệ, khoáng sản thiết yếu và không gian.

Về kinh tế-thương mại, Ấn Độ và Australia đang thúc đẩy đàm phán nâng cấp Hiệp định Hợp tác Kinh tế và Thương mại Ấn Độ-Australia (ECTA) thành Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện (CECA). ECTA được ký tháng 4/2022 và có hiệu lực từ cuối năm 2022, tạo nền tảng mở rộng thương mại, dịch vụ và đầu tư giữa hai nước.

Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên thảo luận khả năng mở rộng hợp tác thương mại năng lượng, trong đó có cung cấp urani cho Ấn Độ, trong bối cảnh New Delhi đang thúc đẩy cải cách ngành công nghiệp hạt nhân và chuyển đổi năng lượng. Hợp tác về khoáng sản thiết yếu cũng được xác định là lĩnh vực ưu tiên nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng phục vụ công nghệ cao, xe điện và năng lượng sạch.

Quốc phòng và an ninh hàng hải tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Hai nước nhất trí duy trì trao đổi quốc phòng, tập trận chung và tăng cường phối hợp trên biển, hướng tới mục tiêu duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, rộng mở và dựa trên luật lệ.

Ngoại trưởng Penny Wong khẳng định, quan hệ đối tác Australia-Ấn Độ “chưa bao giờ quan trọng như hiện nay”, nhấn mạnh hai nước đang tăng cường hợp tác trong thương mại-đầu tư, quốc phòng-an ninh, chuyển đổi khí hậu và năng lượng, công nghệ chiến lược, giáo dục và đào tạo kỹ năng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: The Indian Express

Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg (Nam Phi) hồi tháng 11/2025, nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2020.

Minh Phương

Nguồn: Ani News.