Ba Lan triệu tập Đại sứ Nga, phản đối cảnh báo liên quan các cơ sở ngoại giao tại Kyiv

Ba Lan đã triệu tập Đại sứ Nga tại Warsaw trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng, sau khi Moskva đưa ra cảnh báo liên quan khả năng tiến hành các đợt tấn công nhằm vào thủ đô Kyiv, bao gồm cả các khu vực có cơ quan ngoại giao nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Ba Lan ngày 26/5 cho biết nước này đã hai lần tiến hành các động thái ngoại giao liên quan đến phía Nga, trong đó có việc triệu tập Đại sứ Nga Georgy Mikhno để phản đối các cảnh báo và phát ngôn mà Warsaw cho là đe dọa và không phù hợp với luật pháp quốc tế.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Ba Lan, động thái mới nhất được đưa ra sau khi Moskva cảnh báo các nhà ngoại giao và công dân nước ngoài rời khỏi Kyiv trước các kế hoạch tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp tại thành phố này.

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhấn mạnh, các cảnh báo của Nga liên quan đến cơ sở dân sự, bao gồm trụ sở chính phủ và phái bộ ngoại giao, là “không thể chấp nhận được”.

Ông cũng cảnh báo rằng nếu các cơ sở ngoại giao của Ba Lan tại Ukraine bị hư hại, Warsaw sẽ coi đây là hành động có chủ đích và có hệ quả nghiêm trọng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Maciej Wewiór xác nhận Đại sứ Nga đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao để nhận công hàm phản đối chính thức, đồng thời khẳng định Warsaw bác bỏ các cảnh báo từ Moskva và yêu cầu tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trước đó, phía Ukraine cho biết một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Kyiv và khu vực lân cận đã khiến 4 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. Trong bối cảnh này, Nga được cho là đã phát đi cảnh báo về các đợt tấn công tiếp theo nhằm vào cơ sở quân sự và công nghiệp tại Kyiv.

Ba Lan cho biết đang phối hợp với các đối tác châu Âu trong phản ứng chung. Một số nước, trong đó có Đức, cũng đã triệu tập đại diện ngoại giao Nga liên quan đến các cảnh báo tương tự.

Ủy ban châu Âu cho biết Liên minh châu Âu không có kế hoạch rút các phái bộ ngoại giao khỏi Kyiv, đồng thời đã tiến hành các biện pháp ngoại giao nhằm phản đối động thái từ Moskva.

Giới quan sát cho rằng động thái của Ba Lan phản ánh xu hướng cứng rắn hơn của Warsaw trong cách tiếp cận với Moskva, trong bối cảnh an ninh khu vực châu Âu tiếp tục có nhiều biến động.

Bích Hồng

Nguồn: Polskieradio, AA