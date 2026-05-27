Anh, Ba Lan tăng cường phối hợp quốc phòng, an ninh

Chính phủ Anh cho biết, nước này và Ba Lan sẽ ký hiệp ước quốc phòng và an ninh mới vào ngày 28/5 nhằm tăng cường hợp tác song phương trước các thách thức an ninh ngày càng gia tăng tại châu Âu.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Euronews

Theo thông báo của London, thỏa thuận dự kiến được ký khi Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại London. Hiệp ước sẽ tập trung tăng cường an ninh biên giới, chống tội phạm có tổ chức, mở rộng hợp tác quốc phòng và thúc đẩy phối hợp giữa Anh với Liên minh châu Âu (EU). Hai bên cũng dự kiến thảo luận về các mối đe dọa an ninh mới nổi, bao gồm tấn công mạng, hoạt động gián điệp và các hình thức “đe dọa hỗn hợp” khác tại châu Âu. Chính phủ Anh cho rằng, thời gian gần đây đã xuất hiện sự gia tăng đáng kể các vụ việc liên quan đến phá hoại, tấn công mạng và chiến dịch gây ảnh hưởng nhằm vào các nước châu Âu.

Phát biểu trước thềm cuộc gặp, Thủ tướng Keir Starmer nhấn mạnh những thách thức an ninh hiện nay đòi hỏi Anh và Ba Lan phải xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ hơn. Theo ông, hiệp ước mới sẽ đánh dấu bước tiến lớn nhất trong hợp tác quốc phòng và an ninh giữa hai nước trong nhiều thập niên, giúp ứng phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa hiện đại.

Trong khi đó, Thủ tướng Donald Tusk mô tả việc ký kết hiệp ước là “khoảnh khắc lịch sử” đối với quan hệ song phương. Ông cho biết, ngoài quốc phòng, an ninh mạng sẽ là một nội dung trọng tâm của thỏa thuận, trong bối cảnh Ba Lan cho rằng nước này đang trở thành mục tiêu của các hoạt động tấn công mạng, gián điệp và thông tin sai lệch liên quan xung đột tại Ukraine.

Anh và Ba Lan tăng cường hợp tác phòng thủ tên lửa và huấn luyện trực thăng. Ảnh: The Defense

Về hợp tác quốc phòng, Chính phủ Anh cho biết, hai nước sẽ thúc đẩy phối hợp công nghiệp quốc phòng, phát triển các hệ thống vũ khí hiện đại, bao gồm đạn dược tiên tiến và khả năng đồng sản xuất tên lửa phòng không tầm trung.

Hiệp ước với Ba Lan được xem là một phần trong nỗ lực của Anh nhằm tăng cường quan hệ an ninh với các đối tác châu Âu, sau khi London đã ký các thỏa thuận tương tự với Pháp và Đức.

Minh Phương

Nguồn: Reuters