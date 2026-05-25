Đợt nắng nóng gay gắt tại Thanh Hóa bao giờ kết thúc?

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trưa 25/5, khu vực Thanh Hóa tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ lên đến gần 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp từ 45 - 50%. Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến ngày 28/5/2026.

Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, trong các ngày 26 và 27/5, khu vực Thanh Hóa tiếp tục xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 40 - 45%.

Các khu vực trung du, miền núi như Mường Lát, Quan Sơn, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn... được dự báo nhiệt độ cao nhất từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong khi đó, khu vực đồng bằng ven biển gồm Yên Định, Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Nông Cống, Nghi Sơn, TP Thanh Hóa, Sầm Sơn... có nơi nhiệt độ vượt 39 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, người dân có nguy cơ cao gặp các vấn đề sức khỏe như say nắng, sốc nhiệt, mất nước; gia tăng các bệnh tim mạch, huyết áp, hô hấp, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.

Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện tăng cao tiềm ẩn nguy cơ quá tải, cháy nổ thiết bị điện; nguy cơ cháy rừng, hỏa hoạn tại khu dân cư cũng gia tăng.

Ngành khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 12 đến 16 giờ; uống đủ nước, bổ sung điện giải, sử dụng trang phục chống nắng khi ra ngoài. Đồng thời cần sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong thời điểm nắng nóng gay gắt.

