Israel dồn dập không kích Liban, đẩy mạnh chiến dịch trên bộ

Ngày 26/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố các lực lượng bộ binh quy mô lớn của nước này đang “đẩy mạnh” chiến dịch quân sự tại Liban và đánh chiếm các “khu vực trọng yếu”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: The: Times of Israel.

Phát biểu trong một video được công bố tại cuộc họp Nội các An ninh, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh chiến dịch mở rộng này nhằm mục đích củng cố cái mà ông mô tả là “vùng đệm” ở miền Nam Liban, dọc theo biên giới phía Bắc của Israel. Nhà lãnh đạo Israel khẳng định Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang triển khai các đơn vị trên bộ và kiểm soát các vị trí có lợi thế chiến lược. Bên cạnh đó, ông Netanyahu cho biết Israel đang nỗ lực phát triển các giải pháp “sáng tạo và đột phá” nhằm đối phó với thiết bị bay không người lái (UAV) mang thuốc nổ của lực lượng Hezbollah, vốn đã gây ra nhiều thương vong cho binh sĩ Israel trong các đợt giao tranh.

Trong khi đó, cùng ngày, các nguồn tin chính thức từ Liban cho biết, Irael đã tiến hành hơn 120 cuộc không kích nhằm vào nhiều khu vực ở miền Nam và miền Đông nước này, đánh dấu một trong những đợt oanh kích dữ dội nhất trong nhiều tuần qua.

Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc không kích của Israel trong những giờ gần đây khiến 31 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Trong số này, thị trấn Burj al-Shamali ở miền Nam Liban ghi nhận 14 người thiệt mạng, gồm hai trẻ em và ba phụ nữ.

Một số cuộc không kích diễn ra gần pháo đài Beaufort, công trình có lịch sử gần 900 năm ở miền Nam Liban, được UNESCO đánh giá là một trong những lâu đài thời trung cổ được bảo tồn tốt nhất trong khu vực. Ít nhất ba cuộc không kích khác cũng xảy ra gần đập Qaraoun ở miền Đông Liban, hồ chứa nước lớn nhất nước này.

Israel dồn dập không kích Liban khiến 31 người thiệt mạng. Ảnh: CBC.

Số liệu thống kê mới nhất từ Bộ Y tế Liban cho thấy, tổng số thương vong do các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2/3 đã lên tới 3.213 người tử vong và 9.737 người bị thương. Bất chấp việc một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban đã chính thức có hiệu lực từ tháng 4, các hành động thù địch vẫn tiếp diễn gần như hàng ngày khi Israel liên tục không kích và Hezbollah phản công đáp trả nhằm vào các căn cứ quân sự của đối phương.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, The Times of Israel.