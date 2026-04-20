Tổng thống Iran: Mỹ tiếp tục thể hiện hành vi thiếu thiện chí trong đàm phán

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 19/4, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, cho rằng Mỹ trong quá trình đàm phán và giai đoạn ngừng bắn liên tục có những hành động thiếu thiện chí, qua đó bộc lộ rõ ý định từ bỏ các biện pháp ngoại giao.

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình mới nhất trong khu vực, tiến trình đàm phán tại Islamabad cũng như các vấn đề liên quan đến ngừng bắn. Tổng thống Iran đánh giá cao những nỗ lực kiên định của phía Pakistan nhằm thúc đẩy hòa bình, đồng thời đặc biệt cảm ơn Thủ tướng Shehbaz Sharif và Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan Asim Munir vì những đóng góp của họ.

Tổng thống Pezeshkian cho rằng, Mỹ trong giai đoạn đàm phán và ngừng bắn tiếp tục có các hành động mang tính áp đặt và không hợp lý. Ông nhấn mạnh việc phía Mỹ tiếp tục triển khai những biện pháp như cái gọi là “phong tỏa trên biển” cùng các động thái bị coi là khiêu khích và không phù hợp, không chỉ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà còn đi ngược lại các nguyên tắc và mục tiêu của Liên Hợp Quốc. Theo ông, những hành động này, cùng với các phát biểu mang tính gây sức ép của quan chức Mỹ nhằm vào Iran, sẽ làm gia tăng nghi ngờ về thiện chí đàm phán của Washington và cho thấy xu hướng rời xa các giải pháp ngoại giao.

Nhà lãnh đạo Iran khẳng định Tehran cam kết duy trì và thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có các quốc gia ven bờ nam Vịnh Ba Tư, trên cơ sở hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau. Ông bày tỏ mong muốn các nước trong khu vực rút ra bài học từ diễn biến gần đây, tăng cường hợp tác tập thể nhằm củng cố hòa bình và an ninh khu vực, đồng thời hạn chế tác động từ các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là từ Mỹ.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định không ai trao cho chính quyền Mỹ quyền tước đi cơ hội phát triển năng lượng hạt nhân của Iran. Theo thông tin từ văn phòng tổng thống Iran, ông Pezeshkian nhấn mạnh: “Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran không nên thực hiện các quyền hạt nhân của mình, nhưng không giải thích lý do”. Ông nói thêm: “Chúng tôi cũng yêu cầu trong hệ thống quốc tế, mọi dân tộc đều được đối xử trên cơ sở công bằng và chính trực”.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các phái đoàn Mỹ và Iran đã thống nhất được phần lớn các vấn đề, song vấn đề hạt nhân vẫn chưa đạt được đồng thuận.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc phỏng vấn ngày 19/4 cho rằng, Iran có quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình như bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Tass.