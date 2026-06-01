Các ca hồi phục mang lại tín hiệu hy vọng trong đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 31/5 cho biết đã có thêm 4 bệnh nhân mắc Ebola do chủng virus Bundibugyo được xuất viện sau khi hồi phục hoàn toàn tại thành phố Bunia, miền Đông Congo. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và xuất hiện các trường hợp nghi nhiễm bên ngoài châu Phi.

Theo WHO, 4 bệnh nhân vừa hồi phục đều là nhân viên y tế. Trước đó, một nhân viên phòng thí nghiệm cũng đã khỏi bệnh, nâng tổng số ca hồi phục trong đợt dịch hiện nay lên 5 người. Cơ quan này nhận định số ca hồi phục có thể tiếp tục gia tăng nếu người bệnh được phát hiện sớm và tiếp cận điều trị kịp thời.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại CHDC Congo vẫn đáng lo ngại. Số liệu do giới chức nước này công bố cho thấy số ca mắc Ebola được xác nhận đã tăng lên 282 trường hợp, trong đó có 42 ca tử vong, sau khi ghi nhận thêm 19 ca dương tính mới.

Đầu tháng 5, WHO đã tuyên bố đợt bùng phát Ebola do chủng Bundibugyo tại CHDC Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế. Đây là chủng virus Ebola hiếm gặp và hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu được cấp phép. Trong chuyến thăm thành phố Bunia ngày 30/5, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết mặc dù chưa có vaccine hay thuốc điều trị được phê duyệt đối với chủng Bundibugyo, song người bệnh vẫn có khả năng sống sót nếu được chăm sóc y tế phù hợp. Ông nhấn mạnh những trường hợp hồi phục gần đây cho thấy vẫn có cơ sở để hy vọng trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Trong khi đó, nguy cơ dịch bệnh lan rộng ra ngoài châu Phi đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Giới chức y tế đang điều tra các trường hợp nghi nhiễm Ebola tại Brazil và Italy có liên quan đến việc di chuyển tới các quốc gia đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tại Brazil, giới chức y tế đang theo dõi hai trường hợp nghi nhiễm Ebola ở các thành phố São Paulo và Rio de Janeiro. Các bệnh nhân này được xác định mắc viêm màng não và sốt rét, song nhà chức trách cho biết chưa thể loại trừ khả năng đồng nhiễm Ebola do cả hai đều có lịch sử đi lại tới các khu vực đang có dịch ở châu Phi. Tại Italy, các biện pháp ứng phó khẩn cấp cũng đã được kích hoạt tại thành phố Cagliari sau khi một người có triệu chứng nghi nhiễm Ebola nhập viện không lâu sau khi trở về từ CHDC Congo.

Nguồn Reuters.