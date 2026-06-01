Thanh Hóa sơ kết 1 năm thực hiện mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Khẳng định những kết quả đạt được sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là rất đáng ghi nhận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh: Cả hệ thống chính trị phải tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển, tư duy kiến tạo và hành động quyết liệt; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tiếp tục hoàn thiện mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Sáng 1/6, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đại diện các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Bộ máy vận hành ổn định, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có tác động sâu rộng đến tổ chức bộ máy, hoạt động quản lý nhà nước và đời sống Nhân dân.

Theo đó, Thanh Hóa đã thực hiện sắp xếp 547 xã, phường, thị trấn thành 166 xã, phường. Đây là cuộc cải cách lớn về tổ chức bộ máy, diễn ra trong bối cảnh tỉnh có quy mô dân số lớn, diện tích rộng, địa bàn miền núi chiếm hơn 2/3 diện tích tự nhiên, trong khi điều kiện hạ tầng ở nhiều địa bàn còn không ít khó khăn.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã vượt qua khó khăn, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, liên tục, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Để hội nghị đạt kết quả thiết thực, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy sau sắp xếp; chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền; công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức; những khó khăn, vướng mắc về thể chế, biên chế, cơ sở vật chất, tài chính và chuyển đổi số. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp khả thi nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian tới.

Báo cáo sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trình bày, nêu rõ: Sau 1 năm vận hành, tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn đồng bộ. Bình quân mỗi xã có 61,6 công chức và 5,5 viên chức. Công tác phân cấp, phân quyền được triển khai mạnh mẽ với tổng số hơn 1.060 nhiệm vụ được giao cho cấp xã thực hiện, góp phần nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát và cắt giảm thủ tục hành chính. Đã hoàn thành rà soát 60 thủ tục hành chính đặc thù của tỉnh, giảm 60% chi phí tuân thủ và rút ngắn 62% thời gian giải quyết. Cơ chế “làn xanh” được áp dụng đối với 44 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng và việc làm.

Đáng chú ý, các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã đã tiếp nhận 912.291 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,05%. Hạ tầng số và hạ tầng viễn thông tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu vận hành các hệ thống thông tin. Các xã, phường từng bước thích ứng với phương thức làm việc trên môi trường số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, phát huy hiệu quả trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thẳng thắn nhận diện những điểm nghẽn từ thực tiễn

Bên cạnh những kết quả tích cực, hội nghị dành nhiều thời gian đánh giá thẳng thắn những tồn tại, hạn chế và khó khăn phát sinh từ thực tiễn.

Theo các đại biểu, Thanh Hóa hiện vẫn là địa phương có số lượng đơn vị hành chính cấp xã đứng thứ hai cả nước. Quy mô nhiều xã còn nhỏ, nguồn lực phân tán, ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, đầu tư phát triển và bố trí đội ngũ cán bộ có chất lượng.

Sau khi không còn cấp huyện, nhiều nhiệm vụ được chuyển giao trực tiếp cho cấp xã. Hiện nay, mỗi xã đang đảm nhận khoảng 254 nhiệm vụ từ cấp huyện trước đây chuyển xuống. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm ở một số lĩnh vực chuyên sâu như quy hoạch, đầu tư xây dựng, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế còn thiếu.

Một số địa phương còn gặp khó khăn trong bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; việc thích ứng với phương thức quản lý mới chưa đồng đều. Tình trạng vừa thừa vừa thiếu trụ sở làm việc, cơ sở vật chất sau sắp xếp vẫn đang đặt ra nhiều yêu cầu cần giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Thanh Hóa trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí cho rằng, đây là cuộc cách mạng lớn về tổ chức bộ máy, làm thay đổi tư duy quản trị và phương thức hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí đề nghị Thanh Hóa tiếp tục rà soát, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường phối hợp liên thông giữa các cơ quan; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị địa phương theo hướng gần dân, sát dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Cùng với đó, tỉnh cần đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đổi mới tư duy phục vụ, hoàn thiện mô hình chính quyền hiện đại

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Trách nhiệm của một số sở, ngành, địa phương trong nắm bắt tình hình, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho cơ sở chưa thật sự kịp thời. Công tác tham mưu phân cấp, phân quyền ở một số lĩnh vực còn chậm và thiếu đồng bộ. Một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã chưa bắt nhịp với yêu cầu công việc mới; còn biểu hiện trông chờ, né tránh trách nhiệm.

Từ thực tiễn đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại, hiệu quả; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động của chính quyền các cấp từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ, kiến tạo phát triển”. Mọi hoạt động của bộ máy phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu trong năm 2026 giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm trước; bảo đảm thủ tục hành chính ngày càng minh bạch, thuận tiện và hiệu quả hơn.

Cùng với đó là thực hiện bố trí cán bộ theo vị trí việc làm, năng lực, sở trường; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước, kỹ năng số, kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ cấp xã; kiên quyết xử lý các biểu hiện né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kết nối và liên thông dữ liệu giữa tỉnh và cấp xã; ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Khẳng định những kết quả đạt được sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là rất đáng ghi nhận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh: phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ lớn, nhiều khó khăn và thách thức cần vượt qua. Điều đó đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển, tư duy kiến tạo và hành động quyết liệt; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tiếp tục hoàn thiện mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tặng hoa cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Minh Hiếu