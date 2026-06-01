Israel bổ nhiệm chuyên gia phát triển hệ thống Arrow 3 làm Cố vấn An ninh Quốc gia

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bổ nhiệm ông Shmuel Ben Ezra làm Cố vấn An ninh Quốc gia mới kiêm người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), cơ quan có vai trò tham mưu và điều phối các chính sách an ninh, đối ngoại của chính phủ Israel.

Ông Shmuel Ben Ezra. Ảnh: The Times of Israel

Thông báo được Văn phòng Thủ tướng Israel công bố mới đây. Theo đó, ông Ben Ezra sẽ thay thế ông Gil Reich, người giữ cương vị quyền Cố vấn An ninh Quốc gia kể từ tháng 10/2025 sau khi người tiền nhiệm Tzachi Hanegbi rời vị trí này.

Chính phủ Israel cho biết ông Ben Ezra có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Ông được biết đến là người từng phụ trách chương trình phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa Arrow 3, một trong những thành phần quan trọng trong mạng lưới phòng thủ tên lửa của Israel. Với những đóng góp trong lĩnh vực này, ông đã được trao Giải thưởng Quốc phòng Israel.

Ngoài kinh nghiệm trong ngành công nghiệp quốc phòng, ông Ben Ezra còn từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo bộ phận công nghệ tác chiến và an ninh mạng của Cơ quan An ninh Nội địa Israel (Shin Bet) trong khoảng bốn năm. Theo Văn phòng Thủ tướng, ông cũng có nhiều năm làm việc và phối hợp với các cơ quan chính phủ Mỹ cùng nhiều đối tác quốc tế khác.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và ông Gil Reich, người giữ cương vị quyền Cố vấn An ninh Quốc gia kể từ tháng 10/2025. Ảnh: The Jerusalem Post

Hội đồng An ninh Quốc gia Israel là cơ quan tham mưu chiến lược trực thuộc Thủ tướng và Chính phủ, có nhiệm vụ điều phối, hoạch định chính sách an ninh quốc gia, đồng thời đề xuất các phương án xử lý đối với những vấn đề liên quan đến an ninh và đối ngoại.

Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Israel tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức an ninh trong khu vực. Cố vấn An ninh Quốc gia được xem là một trong những vị trí có ảnh hưởng lớn trong quá trình xây dựng và triển khai chính sách an ninh của chính phủ.

Theo quy định tại Israel, đây là vị trí mang tính chất bổ nhiệm theo sự tín nhiệm của Thủ tướng. Việc lựa chọn ông Ben Ezra được giới quan sát đánh giá là động thái nhằm củng cố bộ máy hoạch định an ninh của Israel trong giai đoạn tình hình khu vực tiếp tục có nhiều biến động.

Lê Hà.

Nguồn: Timesofisrael