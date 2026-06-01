Tổng Giám đốc IAEA kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân Zaporizhzhia

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 31/5 nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân là điều không thể chấp nhận được và cần phải chấm dứt nhằm tránh “nguy cơ rất thực tế về một tai nạn hạt nhân”.

Tổng Giám đốc IAEA kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân Zaporizhzhia sau vụ UAV tập kích. Ảnh: AFP.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Grossi mô tả vụ tấn công xảy ra tại Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia ngày 30/5 là một “sự cố nghiêm trọng”, gây nguy hiểm cho các nguyên tắc an toàn hạt nhân then chốt.

Theo bài đăng, một nhóm chuyên gia của IAEA đã tiến hành kiểm tra Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia sau khi cơ sở này được cho là bị một máy bay không người lái tấn công vào ngày trước đó. Nhóm thanh sát ghi nhận một cửa tiếp cận bằng kim loại ở bên ngoài tòa nhà tuabin bị hư hại, cùng với các mảnh vỡ và những đoạn cáp quang bị cháy nằm rải rác trên mặt đất. Dựa trên những quan sát tại hiện trường, nhóm chuyên gia kết luận rằng các dấu vết hư hại phù hợp với tác động của một vụ tấn công bằng máy bay không người lái.

IAEA cho biết, mặc dù cuộc kiểm tra tiếp theo bên trong tòa nhà tuabin đã bị gián đoạn do hoạt động của máy bay không người lái và tiếng súng ở khu vực lân cận, các chuyên gia của cơ quan này xác nhận mức phóng xạ tại hiện trường vẫn ở ngưỡng bình thường. Các phép đo cho thấy không có mối đe dọa phóng xạ tức thời nào đối với khu vực.

Ngày 31/5, Giám đốc nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia Yury Chernichuk cho biết các máy bay không người lái (UAV) của quân đội Ukraine gần như xuất hiện liên tục tại khu vực xung quanh Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP). Vị quan chức này cho biết thêm rằng hoạt động của UAV cũng được ghi nhận ở mức cao trên bầu trời thành phố Energodar, đô thị vệ tinh của nhà máy điện hạt nhân.

Trước các diễn biến căng thẳng trên, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 31/5 đã đưa ra một trong những cảnh báo cứng rắn nhất kể từ khi xung đột nổ ra, tuyên bố trong trường hợp xảy ra thảm họa tại Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia, Nga có thể đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy điện hạt nhân ở những quốc gia NATO có liên quan đến cuộc xung đột này.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine đã bác bỏ các cáo buộc này. Mặc dù phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Ukraine lại đang gia tăng các đòn phản công nhằm vào những mục tiêu của Nga. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa hiện đã vươn tới các cơ sở hạ tầng năng lượng sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Sau khi xung đột Nga - Ukraine leo thang toàn diện vào tháng 2/2022, cơ sở này đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Kể từ đó, nhà máy nhiều lần trở thành mục tiêu của các vụ pháo kích hoặc tấn công bằng máy bay không người lái, làm dấy lên lo ngại của cộng đồng quốc tế về vấn đề an toàn hạt nhân.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Tass