Mỹ và Iran tiếp tục tấn công trả đũa lẫn nhau

Mỹ và Iran tiếp tục thực hiện các động thái quân sự đáp trả lẫn nhau trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột kéo dài nhiều tháng vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể.

Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở điều khiển radar và máy bay không người lái của Iran tại Goluk và đảo Qeshm. Ảnh: NBC News

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 1/6 cho biết, các lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu quân sự tại khu vực ven Vịnh của Iran. Theo tuyên bố của CENTCOM, chiến dịch được thực hiện để đáp trả các hành động mà Washington cho là gây hấn từ phía Tehran, trong đó có vụ bắn hạ một máy bay không người lái MQ-1 của Mỹ hoạt động trên vùng biển quốc tế.

CENTCOM khẳng định, các cuộc không kích đã phá hủy một hệ thống phòng không, một trạm kiểm soát mặt đất và hai máy bay không người lái tấn công của Iran. Quân đội Mỹ cho biết, sẽ tiếp tục bảo vệ các lực lượng, tài sản và lợi ích của nước này trong khu vực.

Một người đàn ông cầm cờ Iran gần một bảng quảng cáo có hình Tổng thống Mỹ Donald Trump và eo biển Hormuz, ở Tehran, Iran, ngày 30/5/2026. Ảnh: Reuters

Đáp trả tuyên bố của Mỹ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân do Mỹ sử dụng. Tuy nhiên, phía Iran không nêu rõ địa điểm cụ thể của căn cứ này.

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Kuwait (KUNA) đưa tin hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn nhiều tên lửa và máy bay không người lái, trong khi còi báo động được kích hoạt tại nhiều khu vực trên cả nước. Kuwait hiện là nơi đặt một trong những căn cứ quân sự lớn của Mỹ tại vùng Vịnh.

Đây là vụ đáp trả quân sự mới nhất giữa hai bên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào đầu tháng 4. Dù các cuộc tiếp xúc ngoại giao vẫn được duy trì, Mỹ và Iran đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận lâu dài nhằm chấm dứt xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: BBC

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán với Iran sẽ đạt kết quả tích cực. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông cho rằng Tehran mong muốn đạt được thỏa thuận, đồng thời kêu gọi tránh những đánh giá bi quan về triển vọng đàm phán.

Theo giới quan sát, các bất đồng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế, giải phóng tài sản bị phong tỏa của Tehran và tình hình an ninh khu vực vẫn là những trở ngại lớn đối với tiến trình đàm phán. Trong khi đó, căng thẳng tiếp diễn tại Trung Đông và tình trạng gián đoạn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ bất ổn kéo dài, đồng thời gây áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Minh Phương