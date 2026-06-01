Na Uy cảnh báo nếu Nga kiểm soát "cửa ngõ Bắc Cực", London có thể vào tầm bắn

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy vừa đưa ra cảnh báo về việc Nga đang tìm cách kiểm soát eo biển chiến lược Bear Gap ở Bắc Cực. Động thái này có thể đưa thủ đô London (Anh) vào tầm bắn trực tiếp của các tên lửa siêu thanh Nga mà không có thời gian cảnh báo.

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy, ông Tore Sandvik. Ảnh: Reuters

Phát biểu độc quyền trên tờ the Times, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy, ông Tore Sandvik, cảnh báo rằng Nga ngày càng gia tăng hoạt động quân sự tại khu vực Bắc Cực, đặc biệt là hành lang biển mang tên Bear Gap (Khe hở Gấu) nằm giữa bờ biển phía bắc Na Uy và quần đảo Svalbard.

Theo ông Tore Sandvik, nếu Nga kiểm soát được khu vực này, Moskva có thể xây dựng một “vành đai phòng thủ” bảo vệ bán đảo Kola- nơi tập trung phần lớn lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga, đồng thời tạo điều kiện cho hải quân Nga tiến ra Bắc Đại Tây Dương. Các tàu ngầm hạt nhân tấn công của Nga có thể dễ dàng vượt qua mạng lưới thủy âm giám sát của NATO để áp sát bờ biển Vương quốc Anh mà không bị phát hiện.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục phát triển các loại vũ khí tầm xa và siêu vượt âm, trong đó có tên lửa Zircon cùng phương tiện không người lái ngầm Poseidon. Phương Tây lo ngại những năng lực này có thể làm gia tăng thách thức an ninh tại khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

Hình ảnh minh họa bối cảnh địa chính trị căng thẳng tại vùng Bắc Cực, cụ thể là khu vực được gọi là “Bear Gap” (Khe hở Gấu) nằm giữa Na Uy và Greenland. Ảnh: The Times

Trước những diễn biến mới, Anh đã tăng cường hiện diện quân sự tại miền bắc Na Uy, đồng thời mở rộng hợp tác với Oslo trong hoạt động giám sát tàu ngầm và bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy nhấn mạnh ông không cho rằng Nga sẽ sớm tiến hành một hành động quân sự tại khu vực này. Theo ông, Moskva hiện vẫn đang tập trung đáng kể nguồn lực cho cuộc xung đột tại Ukraine và đối mặt với nhiều thách thức kinh tế trong nước.

Giới quan sát nhận định Bắc Cực đang ngày càng trở thành một mặt trận cạnh tranh chiến lược quan trọng giữa Nga và NATO, khi cả hai bên đều tìm cách củng cố vị thế tại khu vực có ý nghĩa đặc biệt về quân sự, hàng hải và an ninh năng lượng.

Nhật Lệ