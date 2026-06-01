Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát khu nhà kính quy mô lớn tại Sinuiju

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 1/6 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm Khu nhà kính tổng hợp Sinuiju ở thành phố Sinuiju, phía Tây Bắc nước này, đồng thời nhấn mạnh đây là mô hình tiêu biểu cho chiến lược phát triển khu vực và nâng cao đời sống người dân.

Hình ảnh do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang thị sát trang trại nhà kính tổng hợp Sinuiju. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), trong chuyến thị sát ngày 31/5, ông Kim đã kiểm tra hoạt động sản xuất và quản lý tại khu nhà kính, đồng thời đánh giá tình hình cung ứng rau quả cho người dân địa phương.

Tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên có con gái Kim Ju-ae, phu nhân Ri Sol-ju, em gái Kim Yo-jong cùng nhiều quan chức cấp cao.

Khu nhà kính tổng hợp Sinuiju được xây dựng trên đảo Wihwa, khu vực từng chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt vào mùa Hè năm 2024. Chính quyền Triều Tiên xem đây là dự án trọng điểm trong chương trình phát triển địa phương, hướng tới phục hồi kinh tế và cải thiện điều kiện sống của người dân.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ hài lòng khi khu phức hợp với hơn 1.150 nhà kính đang cung cấp hàng trăm tấn rau củ mỗi ngày cho các cơ sở phúc lợi xã hội và hệ thống thương mại địa phương. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng yêu cầu duy trì sản xuất quanh năm, giảm chi phí vận hành, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cơ giới hóa và đào tạo nhân lực cho nông nghiệp công nghệ cao.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái thị sát trang trại nhà kính tổng hợp Sinuiju. Ảnh: Yonhap

Trong chuyến công tác, ông Kim cũng kiểm tra các công trình trung tâm y tế và nhà máy chế biến rau quả tại đảo Wihwa, hiện đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng xây dựng.

Đây là lần thứ tám ông Kim đến thăm khu nhà kính Sinuiju kể từ khi dự án được triển khai, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của nhà lãnh đạo Triều Tiên đối với chương trình phát triển địa phương, một trong những ưu tiên được Bình Nhưỡng thúc đẩy trong những năm gần đây.

Minh Phương