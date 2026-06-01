Tổng thống Mỹ và Syria thảo luận về dỡ bỏ trừng phạt và tái thiết Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa ngày 31/5 đã có cuộc điện đàm, tập trung thảo luận các nỗ lực hỗ trợ quá trình phục hồi, tái thiết Syria và thúc đẩy ổn định tại khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa ngày 31/5/ 2026. Ảnh: AA

Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Ahmed al-Sharaa nhấn mạnh việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt còn lại đối với Syria là điều kiện quan trọng để thúc đẩy phục hồi kinh tế và tái thiết đất nước sau nhiều năm xung đột. Nhà lãnh đạo Syria cho rằng, việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt sẽ tạo điều kiện để Damascus khôi phục các hoạt động kinh tế và cải thiện đời sống người dân.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì ổn định tại Syria, đồng thời bày tỏ ủng hộ các nỗ lực phục hồi và tái thiết đất nước này. Ông Trump cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên đối thoại và các giải pháp ngoại giao nhằm tăng cường an ninh, hòa bình khu vực và ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các diễn biến mới nhất tại Trung Đông, đánh giá những khả năng hợp tác nhằm hỗ trợ ổn định Syria và thúc đẩy phục hồi kinh tế trong thời gian tới. Hai bên nhất trí duy trì liên lạc và tiếp tục phối hợp đối với các vấn đề cùng quan tâm.

Một lá cờ lớn của Syria tung bay trên công viên Tishreen ở Damascus vào ngày 4/6/2025. Ảnh: AFP

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Syria đang tìm kiếm thêm sự hỗ trợ quốc tế cho công cuộc tái thiết sau chiến tranh, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực vận động nhằm dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt còn áp đặt đối với nền kinh tế nước này.

Theo giới quan sát, đây là dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Washington và Damascus đang có những bước cải thiện đáng kể. Trước đó, Tổng thống Trump đã gặp ông al-Sharaa tại Saudi Arabia vào tháng 5/2025. Đến tháng 11 cùng năm, Tổng thống Syria đã thực hiện chuyến thăm chính thức tới Nhà Trắng, đánh dấu lần đầu tiên một nguyên thủ Syria đến thăm Washington kể từ khi quốc gia này giành độc lập năm 1946.

Minh Phương

Nguồn: AA, Yenişafak