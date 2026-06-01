Hàn - Nhật thảo luận thỏa thuận hậu cần quân sự song phương

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back vừa xác nhận Seoul và Tokyo đang thảo luận về một thỏa thuận hợp tác hậu cần quân sự chung (ACSA). Đây là một bước đi nhạy cảm về mặt chính trị nhưng mang tính chiến lược trong bối cảnh mối đe dọa từ Triều Tiên ngày một gia tăng.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back trong cuộc họp báo bên lề Đối thoại Shangri-La ngày 31 tháng 5 năm 2026. Ảnh: NK News

Phát biểu trước báo giới vào ngày 31/5 tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back xác nhận ông và người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã trực tiếp thảo luận về triển vọng ký kết Thỏa thuận mua sắm và cung cấp dịch vụ chéo (ACSA).

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Hàn Quốc công khai xác nhận hệ thống ACSA đang được đặt lên bàn nghị sự của bộ trưởng quốc phòng hai nước. Nếu được thông qua, thỏa thuận này sẽ cho phép Lực lượng vũ trang Hàn Quốc và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản trực tiếp chia sẻ, ứng cứu và cùng mua sắm các nhu yếu phẩm quân sự cốt lõi như nhiên liệu, lương thực, đạn dược cũng như hỗ trợ dịch vụ bảo trì, vận tải trong các tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo hai bên đã nhất trí tái khởi động cuộc diễn tập chung về tìm kiếm và cứu hộ nhân đạo vào tháng 6 tới , đánh dấu lần đầu tiên hoạt động này được tổ chức trở lại sau 9 năm đóng băng.

Dù nhận định đây là bước đi cần thiết để đối phó với năng lực tên lửa đang phát triển của Bình Nhưỡng, phía Hàn Quốc vẫn bày tỏ thái độ đặc biệt thận trọng do những rào cản tâm lý chính trị trong quá khứ giữa hai nước.

Ông Ahn Gyu-back nhấn mạnh: "Vấn đề ACSA liên quan chặt chẽ đến việc hỗ trợ hậu cần quân sự lẫn nhau. Đây là lĩnh vực đòi hỏi sự thấu hiểu, thuyết phục và chấp nhận từ phía người dân cả hai quốc gia. Do đó, chúng tôi tin rằng hai nước vẫn phải tiến hành một cách hết sức thận trọng."

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi gặp nhau bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore, ngày 30 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Cũng trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Ahn Gyu-back đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhằm thắt chặt liên minh quân sự. Tại đây, người đứng đầu ngành quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ quân đội Hàn Quốc đã hoàn toàn sẵn sàng đáp ứng các điều kiện để tiếp nhận lại quyền chỉ huy từ tay Washington dưới thời chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung.

Hàn Quốc đang xúc tiến tham vấn chặt chẽ với Mỹ để mua sắm và tự chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ông Ahn tiết lộ Seoul đã có công nghệ đóng tàu ngầm thông thường hàng đầu thế giới và cuộc đàm phán cấp làm việc với Mỹ vào tuần tới sẽ tập trung vào việc tiếp cận nguồn nhiên liệu uranium làm giàu thấp (LEU) từ Washington.

Nhật Lệ