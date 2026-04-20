Tổng thống Hàn Quốc thăm Ấn Độ, Việt Nam, thúc đẩy hợp tác kinh tế và an ninh chuỗi cung ứng

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ và Việt Nam từ ngày 19-24/4, nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, năng lượng và chuỗi cung ứng với hai nền kinh tế năng động tại châu Á.

Thủ tướng Narendra Modi bắt tay với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Hyderabad House, New Delhi. Ảnh: PTI

Theo kế hoạch, điểm dừng chân đầu tiên của Tổng thống Lee Jae Myung là Ấn Độ – chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một tổng thống Hàn Quốc tới quốc gia này trong 8 năm qua. Tại thủ đô New Delhi, ngày 20/4, ông sẽ tham dự lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi, chứng kiến ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU) và tham dự họp báo chung.

Seoul đặt mục tiêu nâng cấp quan hệ “đối tác chiến lược đặc biệt” với Ấn Độ, hướng tới nâng kim ngạch thương mại song phương lên 50 tỷ USD vào năm 2030 thông qua việc sửa đổi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA), đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đóng tàu, tài chính, trí tuệ nhân tạo và quốc phòng.

Phát biểu trước cộng đồng người Hàn Quốc tại New Delhi, Tổng thống Lee cho rằng, dư địa hợp tác kinh tế giữa hai nước còn lớn và cần được khai thác mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Hai bên cũng được cho là sẽ thúc đẩy hợp tác về chuỗi cung ứng, trong bối cảnh những biến động kinh tế toàn cầu và rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đang tìm kiếm khả năng mở rộng nguồn cung nguyên liệu đầu vào như naphtha từ Ấn Độ nhằm giảm thiểu rủi ro gián đoạn từ các khu vực khác, qua đó góp phần cân bằng thương mại song phương.

Sau Ấn Độ, Tổng thống Lee sẽ thăm Việt Nam từ ngày 21/4 và dự kiến hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tham dự lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác và dự quốc yến.

Tổng thống Lee Jae Myung (bên phải) bắt tay với Tổng bí thư Tô Lâm trong cuộc gặp thượng đỉnh tại phủ tổng thống ở Yongsan, trung tâm Seoul, ngày 11 tháng 8 năm 2025. Ảnh: koreajoongangdaily

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc, sau Trung Quốc và Mỹ. Hai nước đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh năm 2025 về mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, đường sắt tốc độ cao, năng lượng tái tạo và khoáng sản quan trọng.

Tháp tùng Tổng thống Lee trong chuyến công du là phái đoàn doanh nghiệp quy mô lớn với khoảng 200 lãnh đạo tập đoàn hàng đầu như Samsung Electronics, Hyundai Motor Group, SK Group, LG Group... Các diễn đàn doanh nghiệp tại New Delhi và Hà Nội sẽ tập trung vào thương mại – đầu tư, chuyển đổi năng lượng, hạ tầng số, đóng tàu và quốc phòng.

Giới phân tích nhận định chuyến công du phản ánh định hướng “ngoại giao lấy kinh tế làm trung tâm” của Seoul, đồng thời tìm cách đa dạng hóa đối tác, tăng cường khả năng tự chủ chiến lược trong bối cảnh môi trường kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu có nhiều biến động.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters; KDFnews