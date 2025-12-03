Tổng thống Hàn Quốc: Công tác xử lý hậu quả vụ thiết quân luật vẫn chưa hoàn tất

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 3/12 cho biết vẫn còn nhiều việc phải triển khai để hoàn tất quá trình xử lý hậu quả của vụ tìm cách ban bố thiết quân luật cách đây một năm, đồng thời khẳng định những người liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Reuters

Phát biểu nhân dịp kỷ niệm một năm sự kiện cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bất ngờ tuyên bố thiết quân luật, ông Lee cho rằng nỗ lực này từng đe dọa gây “tổn hại nghiêm trọng” đến nền dân chủ Hàn Quốc. Tổng thống nhấn mạnh người dân đã “dùng đôi tay không” để ngăn chặn quân đội triển khai kế hoạch và bảo vệ trật tự hiến pháp.

Ông Lee nêu rõ: "Sự liều lĩnh của những người tìm cách phá vỡ trật tự hiến định và thậm chí tính tới khả năng gây ra chiến tranh để phục vụ tham vọng cá nhân phải bị đưa ra ánh sáng và trừng trị”.

Nỗ lực áp đặt thiết quân luật của ông Yoon đã đẩy Hàn Quốc vào nhiều tháng bất ổn chính trị, trong bối cảnh nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu chịu sức ép từ các động thái áp thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cựu Tổng thống Yoon sau đó bị phế truất, còn nhiều quan chức trong chính quyền cũ bị bắt giữ và truy tố với cáo buộc âm mưu lật đổ.

Ông Lee Jae Myung – đối thủ của Yoon trong cuộc bầu cử năm 2022 – đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tháng 6/2025, với cam kết đưa đất nước vượt qua cú sốc chính trị nói trên.

Nhân dịp này, Tổng thống Lee cho biết sẽ đề xuất lấy ngày 3/12 làm ngày quốc lễ để ghi nhận vai trò của người dân trong việc ngăn chặn thiết quân luật. Ông cũng cho rằng người dân Hàn Quốc xứng đáng được đề cử Giải Nobel Hòa bình vì hành động bảo vệ nền dân chủ bằng phương thức không bạo động.

Cựu Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Choo Kyung-ho. Ảnh: Reuters

Trong diễn biến liên quan, tòa án Quận Trung tâm Seoul ngày 3/12 đã bác đề nghị bắt giam cựu Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Choo Kyung-ho, theo yêu cầu của các công tố viên điều tra vụ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol từng tìm cách ban bố thiết quân luật. Tòa cho rằng không có cơ sở xác định ông Choo có ý định bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ, đồng thời nhấn mạnh quyền được bào chữa của ông.

Vân Bình

Nguồn: Reuters