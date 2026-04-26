Tổng thống Donald Trump hủy chuyến đi Pakistan của các Đặc phái viên Mỹ

Tiến trình đối thoại Mỹ–Iran tiếp tục đối mặt trở ngại, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/4 đã hủy chuyến đi dự kiến ​​tới Pakistan của các Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff để đàm phán hòa bình với Iran.

Giải thích cho quyết định này, Tổng thống Trump cho hay: "Tôi vừa hủy chuyến đi của các đại diện của tôi đến Islamabad, Pakistan, để gặp gỡ phía Iran. Quá nhiều thời gian lãng phí cho việc đi lại, quá nhiều công việc!", đồng thời ông lưu ý có sự mâu thuẫn nội bộ sâu sắc cũng như sự hỗn loạn trong giới lãnh đạo Iran.

Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, khoảng 10 phút sau quyết định này, phía Iran đã gửi đề xuất mới “tốt hơn rất nhiều”, song vẫn chưa đủ để được chấp nhận, dù theo ông, Tehran đã đưa ra nhiều nhượng bộ. Nhà lãnh đạo Mỹ tái khẳng định lập trường Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

Động thái này làm gia tăng thêm sự bất ổn cho khả năng đàm phán vốn đã mong manh giữa Mỹ và Iran sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi rời Islamabad hôm 25-4 mà không có bất kỳ cuộc gặp nào giữa Mỹ và Iran được xác nhận.

Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tái khẳng định cam kết thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực. Theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Pakistan, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi chi tiết về tình hình khu vực và các nỗ lực nhằm thúc đẩy ổn định. Thủ tướng Sharif khẳng định Islamabad sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong thúc đẩy đối thoại và ngoại giao.

Về phần mình, Tổng thống Pezeshkian hoan nghênh những đóng góp của Pakistan đối với tiến trình hòa bình, đồng thời nhấn mạnh Tehran không tham gia các cuộc đàm phán “bị áp đặt” trong bối cảnh bị đe dọa hoặc phong tỏa, đồng thời kêu gọi dỡ bỏ các rào cản để tạo điều kiện cho đối thoại.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng nước này tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt và “triển khai đầy đủ” việc phong tỏa đối với tàu thuyền ra vào các cảng của Iran. Đã có 37 tàu bị buộc chuyển hướng kể từ khi áp dụng biện pháp này. Một tàu thương mại mang tên Sevan bị chặn trên Biển Arab hiện đang tuân thủ yêu cầu quay trở lại Iran dưới sự hộ tống của quân đội Mỹ.

Hiện Washington và Tehran vẫn trong tình trạng bế tắc, trong bối cảnh căng thẳng tại Eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng toàn cầu – tiếp tục leo thang, tác động tiêu cực tới thị trường và triển vọng kinh tế thế giới.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, Reuters.