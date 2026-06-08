Tổng thống Phần Lan bác bỏ nhận định Nga có kế hoạch tấn công các nước Baltic

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết ông không cho rằng Nga đang có kế hoạch tấn công các quốc gia thành viên NATO ở khu vực Baltic, bất chấp những đánh giá gần đây từ một số cơ quan tình báo phương Tây về nguy cơ an ninh từ Moscow.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Ảnh: EUobserver

Ngày 7/6, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Thụy Sĩ Neue Zürcher Zeitung, ông Stubb được hỏi liệu ông có tin rằng Nga có thể tiến hành hành động quân sự nhằm vào một số nước NATO, chẳng hạn như các quốc gia Baltic, trong hoặc sau khi kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hay không. Nhà lãnh đạo Phần Lan đã trả lời phủ định.

Tổng thống Stubb nhấn mạnh rằng ông thường xuyên theo dõi và đánh giá các báo cáo từ các cơ quan tình báo. Ông Stubb nói: “Tôi đọc tất cả các báo cáo từ các cơ quan đặc nhiệm và tôi làm điều đó rất cẩn trọng,” đồng thời cho thấy quan điểm của mình dựa trên việc xem xét kỹ lưỡng các nguồn thông tin an ninh.

Nga lên án NATO vì đã mở rộng đáng kể các hoạt động quân sự tại khu vực Baltic. Ảnh: Tass

Trong những năm gần đây, nhiều cơ quan tình báo và quan chức quốc phòng phương Tây đã cảnh báo về khả năng Nga có thể gia tăng sức ép hoặc tạo ra các thách thức an ninh đối với các nước NATO ở sườn đông châu Âu. Tuy nhiên, các đánh giá về mức độ và tính hiện thực của nguy cơ này vẫn có sự khác biệt giữa các quốc gia và giới chuyên gia.

Cũng trong tuần này, tại cuộc gặp với lãnh đạo các hãng truyền thông quốc tế do hãng thông tấn TASS tổ chức, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng Moscow đang chuẩn bị tấn công châu Âu. Ông cho rằng những nhận định như vậy là “vô lý” và là một hình thức kích động nhằm tạo tâm lý lo ngại trong công chúng châu Âu.

Phát biểu của lãnh đạo Phần Lan được đưa ra trong bối cảnh môi trường an ninh tại châu Âu tiếp tục là chủ đề được quan tâm, đặc biệt sau khi Phần Lan gia nhập NATO vào năm 2023 và khu vực Baltic được xem là một trong những điểm nóng chiến lược trong quan hệ giữa Nga và liên minh quân sự này.

Lê Hà.

Nguồn: Tass