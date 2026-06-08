Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng khả năng tấn công tầm xa bằng UAV mang tên lửa siêu thanh

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo lực lượng vũ trang nước này đã hoàn tất quá trình nghiệm thu và đưa vào biên chế tên lửa đạn đạo siêu thanh đối đất İHA-230 do hãng Roketsan phát triển. Đây được xem là bước tiến mới trong chiến lược hiện đại hóa năng lực tác chiến không người lái của Ankara.

Tên lửa İHA-230 do Roketsan phát triển, được thiết kế để tích hợp trên các UAV chiến đấu như Bayraktar Akıncı và AKSUNGUR. Ảnh: Roketsan

Theo thông tin được công bố tại cuộc họp báo thường kỳ, tên lửa İHA-230 đã chính thức được tiếp nhận vào trang bị của Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ. Loại vũ khí này được thiết kế để tích hợp với các máy bay không người lái (UAV) vũ trang như Bayraktar Akıncı, AKSUNGUR và trong tương lai có thể là mẫu tiêm kích không người lái KIZILELMA.

İHA-230 là phiên bản phóng từ trên không của dòng tên lửa dẫn đường TRG-230. Tên lửa có chiều dài khoảng 3,4 m, trọng lượng phóng hơn 220 kg và tầm bắn vượt quá 150 km, tùy thuộc vào độ cao và tốc độ của phương tiện mang phóng. Hệ thống dẫn đường được cho là có khả năng chống nhiễu, kết hợp định vị tự động với chỉ thị mục tiêu bằng laser ở giai đoạn cuối để tăng độ chính xác.

UAV do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Ảnh: VPK.name

Theo các thông số được công bố, tên lửa có thể mang nhiều loại đầu đạn khác nhau nhằm tấn công các mục tiêu như trận địa phòng không, sở chỉ huy, cơ sở hạ tầng, phương tiện bọc thép hạng nhẹ hoặc mục tiêu trên biển.

Giới phân tích quốc phòng nhận định việc triển khai İHA-230 đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong học thuyết tác chiến UAV của Thổ Nhĩ Kỳ. Thay vì chỉ mang theo bom dẫn đường hoặc tên lửa hạng nhẹ, các UAV giờ đây có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác từ khoảng cách xa, giảm nguy cơ đối với phi công và hạn chế việc đưa máy bay vào khu vực phòng không đối phương.

Sự phát triển này cũng phản ánh xu hướng mở rộng vai trò của các hệ thống không người lái trong chiến tranh hiện đại. Với việc kết hợp UAV tầm xa, cảm biến trinh sát và tên lửa tốc độ cao, Thổ Nhĩ Kỳ đang xây dựng năng lực tác chiến cho phép phát hiện, theo dõi và tấn công mục tiêu trong thời gian ngắn hơn, đồng thời tăng cường khả năng răn đe và phản ứng nhanh trong các môi trường an ninh phức tạp.

Lê Hà.