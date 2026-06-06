Tỷ lệ thí sinh dự thi các môn chuyên vào lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn đạt 99,92%

Chiều nay (6/6) các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn đã hoàn thành bài thi môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký. Đây cũng là buổi thi cuối cùng, khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 sau 2 ngày thi nghiêm túc, an toàn.

Thí sinh tham dự các môn chuyên trong buổi chiều nay (Ảnh: Hoàng Đông)

Với 1.309 hồ sơ đăng ký dự thi và 10 hồ sơ đăng kí tuyển thẳng, buổi thi chiều nay nhận được sự quan tâm lớn của học sinh và các bậc phụ huynh.

Năm nay, Trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ tuyển sinh 12 lớp với 420 học sinh (35 học sinh/lớp) cụ thể: Chuyên Toán, chuyên Anh, chuyên Ngữ văn: mỗi chuyên tuyển 2 lớp. Chuyên Vật lý, Hóa học, Sinh học, chuyên Tin học, chuyên Lịch sử, chuyên Địa lý, mỗi chuyên tuyển 1 lớp.

Ghi nhận tại các điểm thi Trường THPT chuyên Lam Sơn, công tác tổ chức thi nghiêm túc. Cán bộ làm nhiệm vụ coi thi thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Thí sinh làm bài thi nghiêm túc.

Thí sinh vui mừng sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 (Ảnh: Hoàng Đông).

Thông tin từ Sở GD&ĐT cho biết, trong buổi thi các môn chuyên có 1 thí sinh vắng thi; không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi; tỷ lệ thí sinh tham dự thi các môn chuyên đạt 99,92%.

Theo kế hoạch, điểm thi sẽ được công bố vào ngày 15/7/2026.

Linh Hương