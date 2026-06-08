Thủ tướng đương nhiệm Armenia tuyên bố chiến thắng trong bầu cử Quốc hội

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 8/6 tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội sau khi kết quả từ một số điểm bỏ phiếu cho thấy đảng của ông nhận được khoảng 54% số phiếu bầu.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 8/6 tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội sau khi kết quả từ hơn một phần năm số điểm bỏ phiếu cho thấy đảng của ông nhận được khoảng 54% số phiếu bầu. Ảnh: Tass.

Tại cuộc họp báo diễn ra vào rạng sáng 8/6, ông Pashinyan cho biết đảng Hợp đồng Công dân của ông đã giành thắng lợi và gọi đây là một “chiến thắng mang tính lịch sử”.

Ủy ban Bầu cử Armenia đã công bố kết quả sơ bộ từ khoảng 21% số điểm bỏ phiếu vào thời điểm ông Pashinyan tổ chức họp báo.

Cuộc bỏ phiếu ngày 7/6, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Armenia kể từ thất bại quân sự nặng nề trước Azerbaijan vào năm 2023, được xem là phép thử đối với nỗ lực của Thủ tướng Nikol Pashinyan nhằm tăng cường quan hệ với phương Tây và đạt được một thỏa thuận hòa bình với Azerbaijan sau nhiều năm xung đột và bất ổn chính trị.

Các thành viên của ủy ban bầu cử kiểm đếm phiếu bầu sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa trong cuộc bầu cử quốc hội ở Yerevan, Armenia, ngày 7 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Kết quả sơ bộ cho thấy đảng Hợp đồng Công dân giành được 54,5% số phiếu bầu. Liên minh Armenia Mạnh mẽ theo đường lối thân Nga đứng thứ hai với 21,9% số phiếu. Liên minh Armenia đứng thứ ba với 8,7%, trong khi đảng Armenia Thịnh vượng xếp thứ tư với khoảng 5% số phiếu.

Tỷ lệ cử tri đi bầu tại quốc gia không giáp biển với khoảng 3 triệu dân này đạt gần 59% số cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Ủy ban Bầu cử Trung ương dự kiến công bố kết quả sơ bộ chính thức trong ngày 8/6.

Đảng Hợp đồng Công dân của ông Pashinyan, lực lượng đã đưa Armenia xích lại gần phương Tây hơn kể từ khi lên nắm quyền năm 2018, cạnh tranh với ba chính đảng đối lập chủ chốt có quan điểm thân Nga. Đối thủ chính của ông là Samvel Karapetyan, người thành lập liên minh Armenia Mạnh mẽ vào năm ngoái và vận động tranh cử với cương lĩnh ủng hộ doanh nghiệp, đồng thời cam kết duy trì quan hệ chặt chẽ giữa Armenia và Nga.

Nếu đạt kết quả thuận lợi, ông Pashinyan sẽ có thêm cơ sở chính trị để hoàn tất các cuộc đàm phán hòa bình với Azerbaijan - quốc gia có xung đột với Armenia từng diễn ra nhiều đợt kể từ cuối những năm 1980 cũng như thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh quan trọng của Azerbaijan.

Thanh Vân