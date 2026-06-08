Thượng đỉnh E3: Ông Zelensky cùng các đồng minh Châu Âu chốt 5 điều kiện hòa bình

Giữa bối cảnh các nỗ lực ngoại giao của Mỹ bị đình trệ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các nhà lãnh đạo nhóm E3 (Anh, Pháp, Đức) vừa ra Tuyên bố chung chốt 5 điều kiện cốt lõi để chấm dứt xung đột với Nga. Đáng chú ý, các bên thống nhất rằng đường ranh giới tiếp xúc hiện tại trên chiến trường sẽ là điểm xuất phát cho các cuộc thương lượng sắp tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại số 10 phố Downing, London, ngày 7 tháng 6 năm 2026. Ảnh: AFP

Tuyên bố chung tại London vạch rõ 5 lộ trình bắt buộc để chấm dứt xung đột, dựa trên tinh thần bức thư ngỏ mà ông Zelensky gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó: 5 điều kiện gồm: Nga phải chấp nhận một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức; Bắt đầu tiến trình đàm phán ngoại giao trực tiếp dựa trên “đường ranh giới tiếp xúc hiện tại”; Ukraine phải nhận được các cam kết an ninh mạnh mẽ, có tính ràng buộc pháp lý, được thực thi bởi một lực lượng đa quốc gia ngay khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực; Tài sản của Nga tại phương Tây sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi Moscow chấm dứt chiến tranh và hoàn trả toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho Ukraine; Mọi thỏa thuận liên quan đến EU và NATO phải đạt được sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên và đồng minh. Các nhà lãnh đạo cho biết họ "ủng hộ đề xuất đối thoại trực tiếp giữa Ukraine và Nga, với sự tham gia tích cực của Mỹ và châu Âu,

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ với Sky News: "Chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh theo cách mà nó sẽ không bao giờ tái diễn. Cách nhanh nhất lúc này là đóng băng chiến tuyến hiện tại và chuyển dịch cục diện sang bối cảnh ngoại giao." Tổng thống Zelensky cũng khẳng định châu Âu phải có tiếng nói mạnh mẽ và không thể để các thế lực bên ngoài tự quyết định tương lai của khu vực. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang giảm bớt vai trò trung gian do phải tập trung vào căng thẳng với Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg . Ảnh: Getty Images

Hội nghị thượng đỉnh E3 diễn ra ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối đề xuất gặp mặt trực tiếp từ phía ông Zelensky. Moscow cho rằng việc đàm phán lúc này là “vô nghĩa”.

Cùng lúc đó, tình hình chiến sự có dấu hiệu leo thang nguy hiểm. Ngay trước giờ hội đàm, một máy bay không người lái của Nga đã tấn công kho chứa nhiên liệu hạt nhân gần nhà máy Chornobyl, bị ông Zelensky kịch liệt lên án. Phía Ukraine cũng đáp trả bằng các đợt tấn công bằng drone quy mô lớn vào sâu trong lãnh thổ Nga, nhắm tới các kho dầu ở St. Petersburg.

Theo lịch trình, sau khi kết thúc làm việc với nhóm E3, Tổng thống Zelensky sẽ có cuộc hội kiến với Vua Charles III vào ngày 8/6.

Nhật Lệ