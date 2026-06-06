Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Từng cán bộ, đảng viên đảm bảo “6 rõ”, sát thực tiễn, thiết thực phục vụ Nhân dân

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt 8 xã miền núi: Trung Hạ, Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư và Quan Sơn chiều nay 6/6, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, nhấn mạnh: Các xã phải chủ động khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng; chủ động phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn về đất đai, hạ tầng, thủ tục đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Nỗ lực vượt khó và đạt một số kết quả tích cực

Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt các xã, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các thành viên trong đoàn công tác đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của 8 xã trên địa bàn huyện Quan Sơn (cũ).

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Theo đó, sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã thuộc huyện Quan Sơn (cũ) đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, duy trì hoạt động ổn định và đạt một số kết quả tích cực, nổi bật là: Kinh tế các địa phương có bước phát triển tích cực; đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với lợi thế của địa phương (như cây ăn quả, gạo nếp Cay Nọi...); một số sản phẩm OCOP xây dựng, duy trì phát triển; các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từng bước được hình thành, phát triển.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, chính sách dân tộc, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện. Quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được đảm bảo; quan hệ hợp tác, hữu nghị với các địa phương của nước bạn Lào tiếp tục được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ được ban hành kịp thời, bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục.

Lãnh đạo các xã báo cáo tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các xã vẫn còn gặp những khó khăn, vướng mắc đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số thời điểm chưa thật sự quyết liệt; việc cụ thể hóa một số nhiệm vụ, giải pháp còn lúng túng, thiếu tính chủ động, nhất là trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cơ chế phối hợp giữa một số bộ phận, cơ quan trong hệ thống chính trị có lúc chưa chặt chẽ.

Số lượng công chức chuyên môn còn thiếu nhiều so với biên chế được giao. Chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở chưa đồng đều; một bộ phận cán bộ còn hạn chế về năng lực chuyên môn, kỹ năng quản lý và khả năng thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt mục tiêu đề ra. Việc tiếp nhận các dự án do cấp huyện bàn giao về các xã đã thực hiện, nhưng vẫn còn vướng mắc trong công tác đền bù và GPMB, tiến độ triển khai còn chậm hoặc thiếu công chức chuyên môn lĩnh vực xây dựng, còn hạn chế về nghiệp vụ đấu thầu, chưa có đơn vị đủ chức năng, năng lực để UBND xã giao thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án...

Từ thực tiễn đó, các xã kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, trụ sở làm việc, hạ tầng số; bổ sung biên chế chuyên môn cho cấp xã; đồng thời có cơ chế đặc thù hỗ trợ các xã vùng cao biên giới phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và giữ vững quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Từ thực tiễn kiểm tra các xã và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nêu rõ: Trong những năm qua, Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn luôn quan tâm đến khu vực miền núi nói chung, khu vực các xã của huyện Quan Sơn (cũ) nói riêng; nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án đã được ban hành, triển khai thực hiện, tạo nền tảng quan trọng để các địa phương khắc phục khó khăn, ổn định đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, các xã khu vực huyện Quan Sơn (cũ) vẫn còn nhiều khó khăn; nhiều tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác và phát huy hiệu quả. Kinh tế phát triển còn chậm, thiếu bền vững, hiệu quả chưa cao; tổ chức hợp tác, liên kết trong sản xuất còn hạn chế, chưa có nhiều sản phẩm quy mô lớn, giá trị cao, có thương hiệu. Chất lượng văn hóa - xã hội chuyển biến chưa rõ nét; tỉ lệ hộ nghèo còn cao; việc tiếp nhận, quản lý một số dự án từ cấp huyện chuyển về còn lúng túng, vướng mắc...

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái, để phát huy tiềm năng, lợi thế, kết quả đạt được; khắc phục những khó khăn, hạn chế, những vướng mắc, bất cập phát sinh, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể 8 xã khu vực huyện Quan Sơn (cũ) cần đổi mới tư duy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, trong toàn hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; củng cố niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, thành các chương trình, kế hoạch hành động sát với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn; khắc phục triệt để tình trạng hình thức, chung chung, máy móc; phải lượng hóa cụ thể nội dung nhiệm vụ của xã, thôn, bản và trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên đảm bảo “6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), sát thực tiễn, thiết thực phục vụ Nhân dân.

Một trong những nội dung được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong phát triển kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu từng vùng; mở rộng các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP; hỗ trợ người dân tiếp cận giống, vốn, kỹ thuật, thị trường; thúc đẩy kinh tế hộ, kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chú trọng phát triển các ngành nghề có thế mạnh của khu vực như: khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản gắn với vùng nguyên liệu và đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Chú trọng phát triển các ngành dịch vụ; phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, gắn phát triển du lịch với phát triển kinh tế, giảm nghèo và bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; tăng cường liên kết giữa các địa phương, các doanh nghiệp để hình thành các tour, tuyến du lịch.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng kêu gọi, xúc tiến các dự án đầu tư, huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, nước sạch, trường học, trạm y tế... Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường công tác quản lý về tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các địa phương cần quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, phát triển giáo dục, y tế, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực, cải thiện đời sống đồng bào. Tập trung cao cho công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống Nhân dân; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị; coi việc thực hiện công tác giảm nghèo không chỉ dừng ở hỗ trợ chính sách, mà quan trọng hơn là tạo sinh kế bền vững, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, từng bước thay đổi tập quán sản xuất của người dân. Triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách dân tộc, an sinh xã hội; kiên trì vận động Nhân dân đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Giữ vững quốc phòng - an ninh, chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới. Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động, hòa giải, giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở; tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương giáp biên của tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Quốc Hương