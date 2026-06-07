Không khí lạnh sắp ảnh hưởng tới Thanh Hóa, nhiệt độ giảm còn 24-26 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 8/6 khu vực Thanh Hóa trời chuyển mát, nhiệt độ trung bình phổ biến 24-26°C, vùng núi có nơi dưới 24°C.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (7/6), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khoảng chiều tối 8/6, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 8/6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh phổ biến từ 22-25°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 24-26°C, vùng núi có nơi dưới 24°C.

Từ đêm 8/6, ở Bắc Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Từ chiều tối 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông. Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Từ chiều tối 8/6 đến ngày 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6, ở các nơi khác của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ ngày 10/6, mưa lớn ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm dần.

NM