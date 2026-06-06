Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm, kiểm tra tại các xã Quan Sơn, Tam Lư, Tam Thanh

Ngày 6/6, tiếp tục chương trình công tác tại các xã miền núi, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã thăm, kiểm tra hoạt động tại một số cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế ở các xã Quan Sơn, Tam Lư, Tam Thanh; kiểm tra tiến độ các dự án trường nội trú liên cấp, thăm Đồn Biên phòng Tam Thanh và tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng đoàn công tác thăm, kiểm tra tiến độ thi công Dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm, động viên cán bộ, công chức xã Tam Thanh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm hỏi tình hình đời sống bà con Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm, kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Lư.

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và đội ngũ cán bộ, viên chức tại các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm, kiểm tra tiến độ thi công Dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm, kiểm tra tiến độ thi công Dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm tặng quà cho các đơn vị thi công.

Qua kiểm tra thực tế tại Dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư và Dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục, huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, hiệu quả. Đồng thời, giao các sở, ngành thường xuyên bám sát hiện trường, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; quyết tâm đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và đoàn công tác thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Tam Thanh.

Tại Đồn Biên phòng Tam Thanh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đề nghị cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời xử lý và tham mưu giải quyết hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, công tác dân vận; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm, kiểm tra cơ sở vật chất, Dự án đang triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm, tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn.

Đối với Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ y tế trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Đồng chí đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, triển khai hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, y đức tốt, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Quỹ kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái tặng 9 hệ thống máy lọc nước cho các nhà trường.

Trong chuyến công tác, đoàn đã trao trang thiết bị phục vụ công tác, dạy và học, sinh hoạt cho các cơ quan, đơn vị, trường học; tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Quốc Hương