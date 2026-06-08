Quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên đứng trước cơ hội phát triển mới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đang đứng trước những cơ hội phát triển mới và đảm nhận những sứ mệnh mới của thời đại, trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên - chuyến công du đầu tiên của ông tới nước này trong vòng 7 năm qua.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh việc duy trì, củng cố và phát triển quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên luôn là chính sách nhất quán của Đảng và Chính phủ Trung Quốc. Ảnh: KCNA

Phát biểu trong bài viết đăng trên báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên ngày 8/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh việc duy trì, củng cố và phát triển quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên luôn là chính sách nhất quán của Đảng và Chính phủ Trung Quốc.

Ông Tập cho biết Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với Bình Nhưỡng để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển phù hợp với yêu cầu của thời đại, đồng thời đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, hai bên cần tăng cường trao đổi chiến lược, duy trì truyền thống giao lưu cấp cao giữa hai đảng, hai nhà nước và thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Ông Tập cũng đề xuất tận dụng dịp kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Quốc - Triều Tiên để mở rộng trao đổi giữa các cơ quan đảng, chính phủ và quân đội, qua đó tạo động lực mới cho quan hệ song phương.

Bên cạnh đó, ông Tập kêu gọi mở rộng hợp tác thực chất, thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển, khai thác tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Về các vấn đề quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc cho rằng hai nước cần tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, bảo vệ hệ thống quốc tế với Liên hợp quốc giữ vai trò trung tâm và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế. Ông đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải phản đối chủ nghĩa bá quyền, chính trị cường quyền và những hành động làm phương hại đến an ninh, ổn định khu vực.

Chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đều mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Triều Tiên kể từ năm 2019.

Giới quan sát nhận định cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tập trung vào các vấn đề an ninh khu vực, hợp tác kinh tế và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Bích Hồng