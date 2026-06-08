Các nước sản xuất dầu mỏ chủ chốt tăng hạn ngạch sản lượng dầu lần thứ tư liên tiếp

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 7/6 ra tuyên bố cho biết 7 quốc gia sản xuất dầu mỏ chủ chốt thuộc nhóm “OPEC+” đã quyết định tăng sản lượng dầu thô thêm 188.000 thùng/ngày trong tháng 7. Như vậy, đây là tháng thứ tư liên tiếp các nước sản xuất dầu lớn công bố kế hoạch tăng sản lượng.

Các nước sản xuất dầu mỏ chủ chốt tăng hạn ngạch sản lượng dầu lần thứ tư liên tiếp. Ảnh: Thehighstreetjournal.

Mức tăng này tương đương với mức tăng hồi tháng 6, vốn đã được điều chỉnh giảm từ mức tăng hàng tháng là 206.000 thùng/ngày trong tháng 5 và tháng 4 để tính đến việc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) rút khỏi OPEC và OPEC+.

Đại diện của Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman đã tổ chức cuộc họp trực tuyến trong ngày để thảo luận về tình hình và triển vọng của thị trường dầu mỏ quốc tế. Tuyên bố sau cuộc họp nêu rõ, nhằm duy trì sự ổn định của thị trường dầu mỏ, 7 nước sẽ linh hoạt điều chỉnh tốc độ tăng sản lượng tùy theo diễn biến thị trường.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị cản trở, việc các nước sản xuất dầu chủ chốt ở khu vực Vùng Vịnh tăng sản lượng nhằm kiềm chế đà tăng mạnh của giá dầu sẽ không mang lại nhiều tác động đáng kể, đồng thời cho rằng OPEC có rất ít dư địa để can thiệp.

“OPEC+” là cơ chế hợp tác giữa các nước thành viên OPEC và các quốc gia sản xuất dầu ngoài OPEC như Nga.

Tháng 3/2025, 7 quốc gia nêu trên cùng với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nước hiện đã rút khỏi OPEC, đã nhất trí từng bước tăng sản lượng dầu thô kể từ ngày 1/4/2025. Sau đó, 8 nước duy trì việc tăng sản lượng hằng tháng cho đến tháng 12 cùng năm. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3/2026, 8 nước thông báo tạm dừng tăng sản lượng do các yếu tố mang tính mùa vụ. Đến tháng 3, nhóm này tuyên bố sẽ nối lại kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 4.

Cuộc chiến tranh giữa Mỹ cùng Israel và Iran đã làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, tạo ra cuộc khủng hoảng nguồn cung lớn nhất thế giới từ trước đến nay. Ảnh: ISNA.

Cuộc chiến tranh giữa Mỹ cùng Israel và Iran đã làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, tạo ra cuộc khủng hoảng nguồn cung lớn nhất thế giới từ trước đến nay khi các thành viên chủ chốt của OPEC+, bao gồm cả Saudi Arabia, không thể cung cấp đủ dầu cho khách hàng kể từ cuối tháng Hai. Cuộc khủng hoảng đối với OPEC+ càng trầm trọng hơn khi UAE rời khỏi OPEC và cơ chế hợp tác “OPEC+” sau gần 60 năm.

Ông Jorge Leon, một nhà phân tích tại Rystad và cựu quan chức OPEC cho biết: “Việc OPEC+ tăng sản lượng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nhiều chừng nào eo biển Hormuz vẫn còn đóng cửa”. Ông nói thêm: “Khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại, thị trường có thể nhanh chóng chuyển từ nỗi lo thiếu hàng sang nỗi lo dư hàng.”

Thanh Vân