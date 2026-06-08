Động đất mạnh 7,8 độ rung chuyển Philippines, nhiều nước phát cảnh báo sóng thần

Một trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ngoài khơi miền Nam Philippines sáng 8/6 đã làm sập nhiều công trình, gây thương vong ban đầu và khiến hàng loạt quốc gia trong khu vực phát cảnh báo sóng thần.

Cảnh sát tập trung trước một nhà hàng thức ăn nhanh Jollibee bị sập sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ở thành phố General Santos vào ngày 8 tháng 6 năm 2026. Ảnh: AFP

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào khoảng 7 giờ 40 phút sáng (giờ địa phương), với tâm chấn nằm cách tỉnh Sarangani trên đảo Mindanao khoảng 24 km về phía Tây Nam, ở độ sâu hơn 55 km.

Giới chức Philippines cho biết đang khẩn trương đánh giá thiệt hại. Cơ quan quản lý thiên tai thành phố General Santos xác nhận đang kiểm chứng các báo cáo về ít nhất 5 trường hợp thiệt mạng sau động đất.

Trong khi đó, cảnh sát địa phương cho biết đã ghi nhận ít nhất một người tử vong và bốn người bị thương. Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng.

Cơ quan Núi lửa và Địa chấn Philippines (PHIVOLCS) cho biết thành phố General Santos ghi nhận cường độ rung lắc ở mức 7/10, tương đương mức “rất mạnh”.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã kích hoạt các cơ quan ứng phó khẩn cấp, đồng thời yêu cầu người dân tại các khu vực ven biển nhanh chóng sơ tán đến nơi cao hơn.

Ông Marcos nhấn mạnh: “Di chuyển đến khu vực cao ngay bây giờ. Đừng chần chừ. Tính mạng của bạn quan trọng hơn bất cứ điều gì để lại phía sau”.

Theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương, sóng thần cao tới 3 m có thể xuất hiện tại một số khu vực ven biển Philippines. Sóng cao tới 1 m cũng có khả năng ảnh hưởng đến Indonesia và Malaysia.

Nhà chức trách Philippines đã ban hành lệnh sơ tán đối với người dân tại ít nhất 9 tỉnh ven biển, trong đó có Sarangani, Davao Occidental, Sulu và Tawi-Tawi.

Ảnh chụp màn hình từ trang web của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy các khu vực được cảnh báo sóng thần (màu vàng) vào ngày 8 tháng 6 năm 2026, sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ngoài khơi phía nam Philippines. Ảnh: Kyodo

Indonesia cũng phát cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân tại một số khu vực thuộc Bắc Sulawesi, Bắc Gorontalo và quần đảo Sangihe di chuyển lên vùng đất cao.

Tại Nhật Bản, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần đối với nhiều khu vực ven Thái Bình Dương, từ tỉnh Ibaraki đến Okinawa. Sóng cao khoảng 1 m được dự báo có thể ảnh hưởng tới các đảo phía Nam nước này.

Khoảng hai giờ sau trận động đất chính, khu vực tiếp tục ghi nhận một dư chấn mạnh 6,1 độ.

Philippines nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, khu vực thường xuyên xảy ra động đất và hoạt động núi lửa mạnh. Quốc gia Đông Nam Á này hứng chịu hàng nghìn trận động đất mỗi năm.

Bích Hồng