Tổng thống Mỹ Donald Trump: Iran nên đạt được một thỏa thuận trước khi quá muộn

Ngày 2/4 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã đăng tải một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cây cầu lớn nhất Iran bị phá hủy trong một cuộc không kích, qua đó cảnh báo đã đến lúc Tehran phải đạt được một thỏa thuận “trước khi quá muộn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Ảnh: Reuters.

Viết trên Truth Social, ông Trump cho biết: “Cây cầu lớn nhất Iran sụp đổ hoàn toàn, sẽ không bao giờ được vận hành trở lại. Sẽ còn nhiều điều xảy ra sau đó nữa! Đã đến lúc Iran phải đạt được một thỏa thuận trước khi quá muộn”.

Trước đó, truyền hình nhà nước Iran đưa tin các cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 2/4 đã đánh trúng cầu B1 nằm giữa Karaj và Tehran. Đây là đợt tấn công thứ hai diễn ra cách đợt tấn công đầu tiên khoảng một giờ đồng hồ. Các cuộc tấn đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 95 người khác bị thương. Được biết, trong số những người thiệt mạng có cư dân làng Bilqan, du khách đi ngang qua và các gia đình đến khu vực này để đi chơi trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Nowruz.

Cây cầu này là “cây cầu cao nhất ở Trung Đông”. Nó được thiết kế để rút ngắn thời gian di chuyển một giờ giữa Tehran và Karaj xuống còn 10 phút và được coi là “niềm tự hào của các kỹ sư Iran”. Ngoài ra, hai nhà máy thép lớn nhất của Iran đã buộc phải ngừng hoạt động do các đợt không kích liên tiếp của Mỹ và Israel.

Cây cầu lớn nhất Iran bị tấn công. Ảnh: AFP.

Trước diễn biến trên, ngày 2/4 tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cảnh báo cuộc xung đột ở Trung Đông có nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn, đồng thời kêu gọi ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran và các cuộc tấn công của Iran vào các nước láng giềng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng Thư ký Guterres cho hay: “Chúng ta đang đứng trên bờ vực của một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn có thể nhấn chìm Trung Đông với những tác động nghiêm trọng trên toàn cầu”. Ông nhấn mạnh mọi hành động leo thang chỉ làm trầm trọng thêm những tác động vốn đã khốc liệt của cuộc xung đột và các bên cần phải chấm dứt “vòng xoáy chết chóc và tàn phá”.

Trong khi đó, nhằm làm giảm căng thẳng ở khu vực Trung Đông cùng ngày đã diễn ra nhiều cuộc điện đàm giữa các nguyên thủ quốc gia, nhấn mạnh mong muốn cần phải chấm dứt các cuộc tấn công hiện nay.

Thu Uyên

Nguồn: RT. Reuters.