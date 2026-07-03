Tổng thống Aoun: Lebanon sẽ không nhượng lại “một tấc đất” nào cho Israel

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tuyên bố Beirut sẽ không nhượng lại “một tấc đất” nào cho Israel, đồng thời bảo vệ các cuộc đàm phán giữa hai nước với lập luận đây là nỗ lực ngoại giao nhằm bảo đảm Israel rút quân khỏi lãnh thổ Lebanon.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tuyên bố, Beirut sẽ không nhượng lại “một tấc đất” nào cho Israel. Ảnh: Reuters.

Phát biểu về tiến trình đàm phán do Mỹ làm trung gian, ngày 2/7, Tổng thống Aoun nhấn mạnh, việc tham gia đối thoại không phải là “sự phản bội” mà là “một cuộc chiến ngoại giao không gây đổ máu”. Theo ông, chính phủ Lebanon quyết định đàm phán để đạt mục tiêu khôi phục chủ quyền đầy đủ đối với các khu vực còn tranh chấp và buộc Israel rút khỏi lãnh thổ Lebanon.

Lebanon và Israel đã tiến hành 5 vòng đàm phán kể từ khi bùng phát xung đột giữa Israel và Hezbollah hồi đầu tháng 3/2026. Tại vòng đàm phán thứ 5 diễn ra tuần trước, hai bên đã ký một thỏa thuận khung hướng tới việc thiết lập hòa bình giữa hai nước. Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Hezbollah.

Xe quân sự Israel chạy ngang qua những ngôi nhà bị phá hủy trong các cuộc không kích của nước này vào một ngôi làng ở miền nam Lebanon gần biên giới Israel-Lebanon. Ảnh: AFP.

Theo nội dung thỏa thuận khung, quân đội Lebanon sẽ từng bước thiết lập quyền kiểm soát tại miền Nam Lebanon, trong khi Hezbollah bị giải giáp và Israel rút quân khỏi khu vực.

Trong khi đó, lập trường của Israel vẫn chưa thay đổi. Ngày 1/7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại các “vùng an ninh” ở Lebanon, Syria và Dải Gaza. Trước đó một ngày, trong chuyến thăm khu vực miền Nam Lebanon, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng khẳng định Israel sẽ không rút quân nếu Hezbollah chưa bị giải giáp.

Những tuyên bố trái chiều từ hai phía cho thấy tiến trình đàm phán vẫn đối mặt nhiều thách thức, đặc biệt liên quan đến vấn đề giải giáp Hezbollah và thời điểm Israel rút lực lượng khỏi miền Nam Lebanon.

Thu Uyên

Nguồn: Arab News.