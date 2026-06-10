Tổng thống Lebanon: Israel rút quân là chìa khóa để ổn định đất nước

Ngày 9/6, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun khẳng định việc Israel rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Lebanon sẽ tạo điều kiện quan trọng để chính quyền trung ương mở rộng quyền kiểm soát trên toàn quốc và từng bước chấm dứt tình trạng tồn tại các lực lượng vũ trang ngoài khuôn khổ nhà nước.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Ảnh: Qatar news Agency

Phát biểu trong cuộc gặp phái đoàn nghị sĩ Quốc hội Pháp và Nghị viện châu Âu ngày 9/6, ông Aoun cho rằng khi yêu cầu này được thực hiện, mọi lý do biện minh cho việc duy trì vũ khí bên ngoài hệ thống nhà nước sẽ không còn tồn tại.

Người đứng đầu nhà nước Lebanon cho rằng tiến trình giải quyết vấn đề vũ khí bất hợp pháp cần được triển khai theo cách tiếp cận toàn diện, kết hợp đồng thời các giải pháp chính trị, quân sự và kinh tế - xã hội. Theo ông, đây là con đường khả thi nhất để duy trì ổn định chính trị, an ninh và xã hội tại Lebanon trong bối cảnh quốc gia này vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức nội tại cũng như sức ép từ môi trường khu vực.

Tổng thống Aoun cũng bày tỏ mong muốn Liên minh châu Âu tiếp tục dành cho Lebanon sự hỗ trợ thực chất ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đối với quân đội, các cơ quan an ninh và nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Ông đánh giá cao các sáng kiến hỗ trợ từ các nước châu Âu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân bổ nguồn lực một cách đồng bộ, hiệu quả dưới sự điều phối của EU nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của Lebanon.

Trong một diễn biến liên quan, Trung tâm Điều hành Khẩn cấp thuộc Bộ Y tế Lebanon cho biết số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2/3/2026 đã tăng lên 3.666 người, trong khi số người bị thương đã lên tới 11.321 trường hợp.

Cùng ngày, không quân Israel tiếp tục tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon, bao gồm Nabatieh El Fawqa, Kfour, Aaitit ở phía đông thành phố Tyre cùng một số địa bàn khác.

Quân đội Israel đã phát đi cảnh báo sơ tán đối với toàn bộ thành phố Tyre của Lebanon. Ảnh: Qatar news Agency

Tình hình diễn ra bất chấp việc Mỹ tuần trước thông báo Lebanon và Israel đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau vòng đàm phán thứ tư tại Washington. Tuy nhiên, theo phía Lebanon, các hoạt động quân sự của Israel vẫn tiếp tục diễn ra trên nhiều khu vực lãnh thổ nước này, khiến nguy cơ tái bùng phát căng thẳng vẫn hiện hữu.

Giới quan sát nhận định việc củng cố quyền lực nhà nước, kiểm soát các lực lượng vũ trang ngoài chính quyền và bảo đảm thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn sẽ là những thách thức then chốt đối với Beirut trong nỗ lực ổn định đất nước sau nhiều tháng xung đột.

Vân Bình