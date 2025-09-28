Tiếp tục đổi mới hoạt động của MTTQ, huy động sức dân xây dựng xã Thọ Lập đạt nông thôn mới nâng cao

Sáng 28/9, Ủy ban MTTQ xã Thọ Lập tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội..

Xã Thọ Lập được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Xuân Thiên, Thuận Minh và Thọ Lập. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai nhiều phần việc thiết thực, hiệu quả, bám sát cơ sở, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, đồng hành cùng địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoàng Minh Phú khai mạc Đại hội.

Các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, mô hình “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”... được MTTQ xã triển khai sâu rộng trong quần chúng Nhân dân. Qua đó, đã huy động nguồn lực để chỉnh trang, nâng cấp, làm mới 29/34 nhà văn hóa thôn đảm bảo các tiêu chí NTM và NTM nâng cao, nhựa hóa và bê tông hóa 100% đường trục xã, liên xã, trục thôn. Năm 2024, xã Xuân Thiên (cũ) đạt chuẩn xã NTM nâng cao, thôn Hoà Bình đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Công tác giám sát, phản biện xã hội được MTTQ xã thực hiện bài bản, đúng quy định, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy dân chủ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể, 6 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu góp phần xây dựng xã Thọ Lập đạt xã NTM nâng cao vào năm 2030.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thọ Lập Nguyễn Trường Sinh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Trường Sinh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Thọ Lập đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị MTTQ xã tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, MTTQ xã và các tổ chức thành viên cần đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát thực tiễn; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ ở cơ sở và thúc đẩy phát triển xã Thọ Lập ngày càng văn minh, hiện đại.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 50 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Thọ Lập khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; hiệp thương cử các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã. Ông Hoàng Minh Phú được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thọ Lập, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng đã cử đoàn đại biểu dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI.

Phan Nga