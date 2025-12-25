Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII hoàn thành phiên thứ nhất

Lê Hoà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 25/12, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành phiên thứ nhất.

Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII hoàn thành phiên thứ nhất

Chiều 25/12, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành phiên thứ nhất.

Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII hoàn thành phiên thứ nhất

Các đại biểu tham dự phiên thứ nhất.

Dự phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII có đại diện các Ban của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và hơn 300 đại biểu đại diện cho hơn 1.370 hợp tác xã (HTX) trong toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII hoàn thành phiên thứ nhất

Các đại biểu tham dự phiên thứ nhất.

Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, nhằm tổng kết, đánh giá những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI.

Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII hoàn thành phiên thứ nhất

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nguyễn Đình Tuấn phát biểu tại phiên thứ nhất.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Liên minh HTX Việt Nam, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, tại Đại hội lần này, Liên minh HTX tỉnh sẽ đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030 theo hướng phù hợp, bảo đảm tính khả thi cao.

Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII hoàn thành phiên thứ nhất

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trịnh Thanh Tùng trình bày dự thảo báo cáo chính trị của Liên minh HTX Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng kết điều lệ nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo điều lệ nhiệm kỳ 2025-2030; tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của Liên minh HTX Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030; góp ý vào Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030; thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội.

Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII hoàn thành phiên thứ nhất

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp đó, Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 45 đồng chí; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 đồng chí; bầu 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, sáng mai (26/12), Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ chính thức khai mạc.

Lê Hoà

Từ khóa:

#Liên minh #Đại hội đại biểu #Nhiệm kỳ #Htx #Thanh hóa #phường Hạc Thành #MTTQ #hoàn thành #Việt nam #Hợp tác xã

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa thực tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xử lý sự cố hóa chất

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa thực tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xử lý sự cố hóa chất

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống cháy nổ, sự cố hóa chất trong quá trình sản xuất, ngày 26/12, Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xử lý rò rỉ hóa chất tại Nhà máy nước Hàm Rồng.
Đồn Biên phòng Pù Nhi được vinh danh toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Đồn Biên phòng Pù Nhi được vinh danh toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tối 25/12, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã long trọng tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2025”, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...
Xây dựng và phát triển Viện Nông nghiệp Thanh Hóa trở thành trung tâm nghiên cứu nông nghiệp thuộc nhóm hàng đầu khu vực Miền Trung

Xây dựng và phát triển Viện Nông nghiệp Thanh Hóa trở thành trung tâm nghiên cứu nông nghiệp thuộc nhóm hàng đầu khu vực Miền Trung

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26/12, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh