Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII hoàn thành phiên thứ nhất

Chiều 25/12, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành phiên thứ nhất.

Các đại biểu tham dự phiên thứ nhất.

Dự phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII có đại diện các Ban của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và hơn 300 đại biểu đại diện cho hơn 1.370 hợp tác xã (HTX) trong toàn tỉnh.

Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, nhằm tổng kết, đánh giá những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nguyễn Đình Tuấn phát biểu tại phiên thứ nhất.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Liên minh HTX Việt Nam, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, tại Đại hội lần này, Liên minh HTX tỉnh sẽ đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030 theo hướng phù hợp, bảo đảm tính khả thi cao.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trịnh Thanh Tùng trình bày dự thảo báo cáo chính trị của Liên minh HTX Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng kết điều lệ nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo điều lệ nhiệm kỳ 2025-2030; tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của Liên minh HTX Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030; góp ý vào Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030; thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội.

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp đó, Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 45 đồng chí; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 đồng chí; bầu 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, sáng mai (26/12), Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ chính thức khai mạc.

Lê Hoà