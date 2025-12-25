Ban chỉ đạo Quốc gia 515 tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Chiều 25/12, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo Quốc gia 515) tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối 41 điểm cầu trên cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Vũ Mạnh Quỳnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự hội nghị.

Đại tá Vũ Mạnh Quỳnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa dự hội nghị.

Giai đoạn 2021-2025, các cấp từ Trung ương đến cơ sở đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ngày càng toàn diện, nền nếp và sâu sắc, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương, tăng thêm niềm tin của Nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nhiều đơn vị, địa phương đã chủ động khai thác, thu thập, kết nối các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức nhiều đợt khảo sát, xác minh; huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

Từ năm 2021 đến năm 2025, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 6.959 hài cốt liệt sĩ ở cả trong nước và các nước bạn Lào, Campuchia; đã tiếp nhận 13.404 mẫu (trong đó có 12.049 mẫu hài cốt liệt sĩ và 1.355 mẫu thân nhân liệt sĩ); kiểm tra chất lượng có thể giám định ADN 10.708 mẫu. Tổng số mẫu đã phân tích ADN là 1.094 mẫu (trong đó có 747 mẫu hài cốt và 347 mẫu thân nhân liệt sĩ).

Qua phân tích, so sánh, đối chiếu ADN giữa mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu thân nhân liệt sĩ đã xác định được danh tính đối với 103 hài cốt liệt sĩ.

Việc tiếp nhận, tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được quy tập từ các chiến trường trong và ngoài nước bảo bảo đảm trang nghiêm, trang trọng, chu đáo.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Mục tiêu đến năm 2030, tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ trở lên; từ năm 2031 trở đi, tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin về hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ ở trong nước và nước ngoài.

Đồng thời, phấn đấu đến năm 2030, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN được khoảng 20.000 mẫu trở lên; phấn đấu xác minh, kết luận, bổ sung, đính chính thông tin mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin đối với 60-70 nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

Từ năm 2031 trở đi, tiếp tục xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và bổ sung, đính chính thông tin đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2025 đã được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng.

