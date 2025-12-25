Diễn đàn khoa học tôn vinh các công trình nghiên cứu ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn

Chiều 25/12, tại Trường Đại học Hồng Đức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức tổ chức Diễn đàn khoa học với chủ đề “Tôn vinh các công trình, kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ được ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Các đại biểu tham gia diễn đàn khoa học.

TS. Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, phát biểu khai mạc diễn đàn khoa học.

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng giữ vai trò then chốt đối với phát triển kinh tế - xã hội, việc lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo cho hoạt động khoa học và công nghệ là yêu cầu tất yếu. Điều này không chỉ phù hợp với định hướng phát triển hiện nay mà còn góp phần đưa các kết quả nghiên cứu nhanh chóng đi vào sản xuất và đời sống, phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa.

Việc tôn vinh các công trình nghiên cứu có tính ứng dụng cao không chỉ ghi nhận, khích lệ nỗ lực của đội ngũ trí thức, nhà khoa học mà còn lan tỏa tinh thần nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Diễn đàn tạo không gian trao đổi học thuật, kết nối trí thức khoa học với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, qua đó phát huy hiệu quả tiềm lực khoa học - công nghệ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn tới.

PGS.TS Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, PGS.TS Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho rằng, những kết quả nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn địa phương chính là minh chứng rõ nét cho vai trò của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Với trách nhiệm của một cơ sở giáo dục đại học công lập trọng điểm của tỉnh, trường Đại học Hồng Đức cam kết tiếp tục đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng lấy hiệu quả ứng dụng và giá trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo quan trọng; chủ động đồng hành cùng các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong việc triển khai, chuyển giao các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn tới.

TS. Thịnh Văn Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, giới thiệu kết quả nghiên cứu và kết quả ứng dụng sau khi được nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh: “Giải pháp phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hóa”.

Tại diễn đàn, Ban Tổ chức đã lựa chọn và giới thiệu 24 báo cáo khoa học tiêu biểu, phản ánh sinh động các kết quả nghiên cứu đã và đang được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn. Các báo cáo trải rộng trên nhiều lĩnh vực như: khoa học vật liệu, công nghệ môi trường; ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số; nông - lâm nghiệp công nghệ cao; y dược và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; kinh tế, quản lý, giáo dục và phát triển xã hội.

Đại biểu tham luận tại diễn đàn khoa học.

Nhiều công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn cao đã được chia sẻ tại diễn đàn, trong đó có các đề tài cấp tỉnh được xếp loại xuất sắc; các nhiệm vụ nghiên cứu đạt giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam; các sáng chế đã được cấp bằng độc quyền; các mô hình, giải pháp ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, y dược, truy xuất nguồn gốc nông sản, phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Bên cạnh việc giới thiệu kết quả nghiên cứu, các đại biểu, nhà khoa học cũng tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả nghiên cứu ứng dụng trong thời gian tới.

Diễn đàn khoa học là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khẳng định vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội; tạo động lực để đội ngũ trí thức tiếp tục nghiên cứu, cống hiến, đưa tri thức khoa học trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Tô Hà