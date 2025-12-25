Ngày 27/12 khai mạc Kỳ họp thứ 38, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa thông báo thời gian, chương trình Kỳ họp thứ 38, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII. (Ảnh: Minh Hiếu)

Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 38 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Kỳ họp diễn ra trong thời gian 01 buổi, khai mạc vào 8 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 27 tháng 12 năm 2025.

Địa điểm tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tầng 3, Tòa nhà Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 04 Hà Văn Mao, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình Kỳ họp thứ 38 được đăng tải trên website của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa tại địa chỉ: dbndthanhhoa.gov.vn

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trân trọng thông báo để cử tri và Nhân dân trong tỉnh được biết.

NM (Nguồn: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa)