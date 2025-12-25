Xã Nông Cống huy động mọi nguồn lực, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 25/12, Đảng ủy xã Nông Cống tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2025, với sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của tỉnh và sự phấn đấu, nỗ lực của các cấp, các ngành, các thôn cùng sự đồng thuận của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã Nông Cống đạt được kết quả khá toàn diện.

Nổi bật là xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện, 100% các xã cũ đã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Vạn Hòa cũ), 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Vạn Thắng, Vạn Hòa cũ), 5 thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 11,4%, đạt 100% kế hoạch năm. Toàn xã có 6 sản phẩm OCOP đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Hiện xã đang tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nông Cống Võ Mạnh Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế trên địa bàn ngày càng chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2025, số hộ nghèo trên địa bàn xã giảm 94 hộ, đạt 100% kế hoạch.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, tập trung vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; thực tiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, ổn định tình hình từ cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nông Cống Trương Công Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026, xã Nông Cống xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là: Tiếp tục tạo chuyển biến mới trong sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao gắn với xây dựng NTM; tiếp tục công tác quy hoạch, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, huy động tối đa, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; thu hút phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, thương mại; tiếp tục đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân...

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, từ đó đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nông Cống Võ Mạnh Sơn và đại biểu trao giấy khen cho các tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nông Cống Võ Mạnh Sơn trao giấy khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025 đã được nhận giấy khen của Đảng bộ xã Nông Cống.

Nguyễn Đạt