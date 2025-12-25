Hotline: 0822.173.636   |

Thanh Quân phấn đấu sớm thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn

Đoàn Lưu (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25/12, HĐND xã Thanh Quân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 5 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Ngày 25/12, HĐND xã Thanh Quân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 5 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND xã Thanh Quân đã xem xét các Tờ trình của UBND xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách xã năm 2026; kế hoạch đầu tư công năm 2026 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp đã thống nhất thông qua các nghị quyết, thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong việc đưa xã Thanh Quân phát triển ổn định, ngày càng giàu đẹp, văn minh, phấn đấu sớm thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐNĐ xã Lê Văn Thuận phát biểu tại kỳ họp.

Năm 2025, trong tổng số 22 chỉ tiêu chủ yếu, xã Thanh Quân đã thực hiện đạt 17 chỉ tiêu, vượt kế hoạch 4 chỉ tiêu.

Bước sang năm 2026, xã đề ra 22 chỉ tiêu; trong đó phấn đấu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân từ 7,5% trở lên; thu nhập bình quân đạt 43,5 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách tăng bình quân 6%/năm; 100% dân số tham gia BHYT; 62,5% trường đạt chuẩn quốc gia; giảm nghèo trên 3%/năm...

Đoàn Lưu (CTV)

Từ khóa:

#HĐND #xã Thanh Quân #tham gia BHYT #Phát triển kinh tế #đặc biệt khó khăn #thu ngân sách Nhà nước #Chỉ tiêu #Kỳ họp thứ 5 #Chi ngân sách #nhiệm vụ trọng tâm

